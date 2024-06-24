Так, война может вспыхнуть между Израилем и Ливаном. На юге последней страны сосредоточена группировка Хезболла, которая неоднократно представляла угрозу для Израильского Государства.

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Израиль может начать операции на юге Ливана

Израильский лидер сказал в телеинтервью каналу Channel 14, что, Армия обороны Израиля близка к завершению текущего наземного наступления на город Рафах на юге Сектора Газа. Несмотря на это, Нетаньяху сказал, что в Газе понадобится меньше войск для дальнейших операций, что освободит силы ЦАХАЛ для борьбы с Хезболлой.

У нас будет возможность перебросить часть наших сил на север, и мы это сделаем. Прежде всего, для обороны, но также для того, чтобы позволить десяткам тысяч перемещенных израильтян вернуться домой,

– сказал премьер-министр Израиля.

Нетаньяху отметил, что надеется, что дипломатическое решение кризиса будет найдено, но пообещал решить проблему "другим способом", если это необходимо.

"Мы можем воевать на нескольких фронтах, и мы готовы к этому", – подчеркнул израильский глава правительства.

Нетаньяху также подчеркнул, что любое соглашение с Хезболлой не будет просто "соглашением на бумаге". Он сказал, что это потребует от ливанской группировки быть далеко от границы, а также механизма возвращения израильтян в их дома. Десятки тысяч людей были эвакуированы вскоре после начала боевых действий и не смогли вернуться домой.

Ранее Хезболла заявила, что продолжит борьбу с Израилем, пока в Газе не будет достигнуто прекращение огня. Лидер группировки Хасан Насралла на прошлой неделе предостерег Израиль от начала войны, заявив, что у Хезболлы есть "новое оружие и разведывательные возможности", которые могут помочь ей "нацелиться на более критические позиции глубже в Израиле".

Но Израиль говорит, что он также продемонстрировал Хезболле лишь небольшую часть своих полных возможностей и что Ливан будет превращен во "вторую Газу", если начнется война.

Война с ХАМАС далека от завершения

В интервью Нетаньяху заявил, что единственный способ гарантировать безопасность Израиля – это сохранить военный контроль над территорией Сектора Газы.

Нынешняя фаза войны вот-вот закончится. Но это не значит, что сама война (Израиля против ХАМАС – 24 Канал) скоро закончится,

– пояснил глава израильского правительства.

Однако израильский лидер сказал, что ищет способ создать палестинскую "гражданскую администрацию" для управления повседневными делами в Газе, надеясь на поддержку этого решения умеренных арабских стран. Он исключил любую роль международно признанной Палестинской администрации, которая была вытеснена из Газы ХАМАС во время насильственного захвата власти в 2007 году.

Нетаньяху также объяснил, что израильская армия несколько месяцев назад рассматривала возможность сотрудничества с выдающимися палестинскими семьями в Газе, но ХАМАС немедленно "уничтожил их". По его словам, Израиль сейчас рассматривает другие варианты.

Премьер-министр Израиля также исключил один из вариантов, который предпочитают некоторые его ультранационалистические правительственные партнеры – переселение израильтян в Газу. Нетаньяху отметил, что это нереалистичные планы.