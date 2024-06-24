Так, війна може спалахнути між Ізраїлем і Ліваном. На півдні останньої країни зосереджене угруповання Хезболла, яке неодноразово становило загрозу для Ізраїльської Держави.
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Ізраїль може почати операції на півдні Лівану
Ізраїльський лідер сказав у телеінтерв'ю каналу Channel 14, що, Армія оборони Ізраїлю близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази. Попри це, Нетаньягу сказав, що в Газі знадобиться менше військ для подальших операцій, що звільнить сили ЦАХАЛ для боротьби з Хезболлою.
У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо. Перш за все, для оборони, але також для того, щоб дозволити десяткам тисяч переміщених ізраїльтян повернутися додому,
– сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.
Нетаньягу зауважив, що сподівається, що дипломатичне вирішення кризи буде знайдено, але пообіцяв розв'язати проблему "іншим способом", якщо це необхідно.
"Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього»", – наголосив ізраїльський глава уряду.
Нетаньягу також підкреслив, що будь-яка угода з Хезболлою не буде просто "угодою на папері". Він сказав, що це вимагатиме від ліванського угруповання бути далеко від кордону, а також механізму повернення ізраїльтян до їхніх домівок. Десятки тисяч людей були евакуйовані незабаром після початку бойових дій і не змогли повернутися додому.
Раніше Хезболла заявила, що продовжить боротьбу з Ізраїлем, доки в Газі не буде досягнуто припинення вогню. Лідер угруповання Хасан Насралла минулого тижня застеріг Ізраїль від початку війни, заявивши, що у Хезболли є "нова зброя та розвідувальні можливості", які можуть допомогти їй "націлитися на критичніші позиції глибше в Ізраїлі".
Але Ізраїль каже, що він також продемонстрував Хезболлі лише невелику частину своїх повних можливостей і що Ліван буде перетворений на "другу Газу", якщо почнеться війна.
Війна з ХАМАС далека від завершення
В інтерв'ю Нетаньягу заявив, що єдиний спосіб гарантувати безпеку Ізраїлю – це зберегти військовий контроль над територією Сектору Гази.
Нинішня фаза війни ось-ось закінчиться. Але це не означає, що сама війна (Ізраїлю проти ХАМАС – 24 Канал) скоро закінчиться,
– пояснив глава ізраїльського уряду.
Однак ізраїльський лідер сказав, що шукає спосіб створити палестинську "цивільну адміністрацію" для управління повсякденними справами в Газі, сподіваючись на підтримку цього рішення поміркованих арабських країн. Він виключив будь-яку роль міжнародно визнаної Палестинської адміністрації, яка була витіснена з Гази ХАМАС під час насильницького захоплення влади у 2007 році.
Нетаньягу також пояснив, що ізраїльська армія кілька місяців тому розглядала можливість співпраці з видатними палестинськими родинами в Газі, але ХАМАС негайно "знищив їх". За його словами, Ізраїль зараз розглядає інші варіанти.
Прем'єр-міністр Ізраїлю також виключив один із варіантів, який віддають перевагу деякі його ультранаціоналістичні урядові партнери – переселення ізраїльтян у Газу. Нетаньягу зауважив, що це нереалістичні плани.