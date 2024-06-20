Їм видають автомат Калашникова й вони "босоніж" йдуть воювати. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу детальніше про ситуацію в Ізраїлі.

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На якому етапі війна між ЦАХАЛ та ХАМАС

Армія Ізраїлю стверджує, що ХАМАС перебуває на межі краху. Утім, за припущенням Цві Зільбера, це далеко не так. Оскільки ресурс 15-річних підлітків з автоматами нескінчений, терористи ще тривалий час можуть поповнювати ряди вояк. Розбиті лише регулярні частини армії ХАМАС.

У місті Рафах триває тяжка війна. Терористи сидять під землею, а Ізраїль намагається знайти ці тунелі. Практично у кожній квартирі є замінована кімната. Також пробиті стіни, через які бійці ХАМАС можуть непомітно переходити з одного будинку в інший. Одразу ж під дитячими ліжками розташовані тунелі, які знаходили ізраїльські військові.

Ще жодна армія не стикалася з таким "експірієнсом". Потім будемо писати підручники, як воювати в умовах такої терористичної війни. Тому на півдні не видно світла в кінці тунелю та якогось політичного врегулювання. На півночі також згущуються фарби,

– зазначив ізраїльський журналіст.

Коли Ізраїлю гарантовано буде необхідна підтримка США

Цві Зільбер сказав, що США затримали лише постачання потужних бомб в Ізраїль. Певні організації та парламентські лобі висловили занепокоєння, що Єрусалим застосовуватиме їх у місті Рафах і постраждає велика кількість населення. Все інше озброєння постачається чітко за графіком.

Лише у разі війни з Хезболлою на півночі Ізраїлю затримка постачань американської зброї може погано позначитися. На думку ізраїльського журналіста, усе до цього йде. У цьому випадку ізраїльтянам неабияк знадобиться масштабна військова допомога від США. Насамперед мовиться про установки ППО, ракети до них та заряди до "залізного купола".

Оскільки війна з Хезболлою означатиме масовані обстріли ізраїльських міст і різноманітних стратегічних об'єктів. Вони мають багато можливостей, щоб "заспамити" ППО та запускати "Шахеди", які, на жаль, уже добре відомі українцям,

– наголосив Цві Зільбер.