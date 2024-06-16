Тель-Авів оголосив про запровадження локальної "тактичної паузи", аби забезпечити постачання гуманітарної допомоги палестинцям.

Дивіться також Радбез ООН підтримав пропозицію Байдена про припинення вогню у Газі та звільнення заручників

Щоденна 8-годинна перерва

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться про те, що з 15 червня в операції на півдні Сектора Гази будуть вводитися щоденні 8-годинні перерви. Вони триватимуть з 8:00 до 19:00 на дорозі, яка веде від перетину Керем Шалом до дороги Салах ад-Дін, а потім на північ до району Хан Юніс.

Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля того, аби палестинці мали змогу отримати гуманітарну допомогу.

"У рамках зусиль щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги, яка надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН та міжнародними організаціями, починаючи з суботи оголошено "локальну тактичну паузу військової активності", – мовиться у заяві ЦАХАЛ.

Зазначимо, що напередодні загинули 8 ізраїльських солдатів в районі Рафаха. ЦАХАЛ повідомляв, що бійці перебували у бронетранспортері – він постраждав від вибуху, після чого сталася детонація.

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини