Тель-Авів оголосив про запровадження локальної "тактичної паузи", аби забезпечити постачання гуманітарної допомоги палестинцям.
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Щоденна 8-годинна перерва
У повідомленні ЦАХАЛ йдеться про те, що з 15 червня в операції на півдні Сектора Гази будуть вводитися щоденні 8-годинні перерви. Вони триватимуть з 8:00 до 19:00 на дорозі, яка веде від перетину Керем Шалом до дороги Салах ад-Дін, а потім на північ до району Хан Юніс.
Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля того, аби палестинці мали змогу отримати гуманітарну допомогу.
"У рамках зусиль щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги, яка надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН та міжнародними організаціями, починаючи з суботи оголошено "локальну тактичну паузу військової активності", – мовиться у заяві ЦАХАЛ.
Зазначимо, що напередодні загинули 8 ізраїльських солдатів в районі Рафаха. ЦАХАЛ повідомляв, що бійці перебували у бронетранспортері – він постраждав від вибуху, після чого сталася детонація.
Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- На початку травня Ізраїль поновив свою антитерористичну операцію проти ХАМАС на півдні Сектора Гази, встановивши контроль над пунктом пропуску Рафах.
- Також Ізраїль взяв під контроль Філадельфійський коридор, через який ХАМАС постачали зброю та боєприпаси.
- США незадоволені продовженням наступальних дій Ізраїлю через жертви серед цивільних палестинців.
- 20 травня Міжнародний кримінальний суд запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю, тобто Нетаньягу та Галанта.
- 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі.
- 31 травня Джо Байден оприлюднив новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Відповідно до нього, на шість тижнів має повністю припинитися вогонь, а Ізраїль має вивести війська з усіх густонаселених районів Гази. ХАМАС має звільнити заручників, зокрема, жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів.
- Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу у відповідь заявив, що умови для припинення операції не змінилися: це знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю.