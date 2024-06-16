Тель-Авив объявил о введении локальной "тактической паузы", чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи палестинцам.

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Ежедневный 8-часовой перерыв

В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что с 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные 8-часовые перерывы. Они будут длиться с 8:00 до 19:00 на дороге, которая ведет от пересечения Керем Шалом до дороги Салах ад-Дин, а затем на север до района Хан Юнис.

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для того, чтобы палестинцы имели возможность получить гуманитарную помощь.

"В рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, которая поступает в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, начиная с субботы объявлено локальную тактическую паузу военной активности", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Отметим, что накануне погибло 8 израильских солдат в районе Рафаха. ЦАХАЛ сообщал, что бойцы находились в бронетранспортере – он пострадал от взрыва, после чего произошла детонация.

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