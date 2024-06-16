Тель-Авив объявил о введении локальной "тактической паузы", чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи палестинцам.
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Ежедневный 8-часовой перерыв
В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что с 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные 8-часовые перерывы. Они будут длиться с 8:00 до 19:00 на дороге, которая ведет от пересечения Керем Шалом до дороги Салах ад-Дин, а затем на север до района Хан Юнис.
Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для того, чтобы палестинцы имели возможность получить гуманитарную помощь.
"В рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, которая поступает в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, начиная с субботы объявлено локальную тактическую паузу военной активности", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Отметим, что накануне погибло 8 израильских солдат в районе Рафаха. ЦАХАЛ сообщал, что бойцы находились в бронетранспортере – он пострадал от взрыва, после чего произошла детонация.
Конфликт между Израилем и ХАМАС: последние новости
- В начале мая Израиль возобновил свою антитеррористическую операцию против ХАМАС на юге Сектора Газа, установив контроль над пунктом пропуска Рафах.
- Также Израиль взял под контроль Филадельфийский коридор, через который ХАМАС поставляли оружие и боеприпасы.
- США недовольны продолжением наступательных действий Израиля из-за жертв среди гражданских палестинцев.
- 20 мая Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидеров ХАМАС, а также премьера и министра обороны Израиля, то есть Нетаньяху и Галанта.
- 24 мая Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе.
- 31 мая Джо Байден обнародовал новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Согласно ему, на шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. ХАМАС должен освободить заложников, в частности, женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.
- Премьер Израиля Нетаньяху в ответ заявил, что условия для прекращения операции не изменились: это уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля.