Им выдают автомат Калашникова и они "босиком" идут воевать. Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу подробнее о ситуации в Израиле.

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На каком этапе война между ЦАХАЛ и ХАМАС

Армия Израиля утверждает, что ХАМАС находится на грани краха. Впрочем, по предположению Цви Зильбера, это далеко не так. Поскольку ресурс 15-летних подростков с автоматами бесконечен, террористы еще долгое время могут пополнять ряды воинов. Разбиты только регулярные части армии ХАМАС.

В городе Рафах продолжается тяжелая война. Террористы сидят под землей, а Израиль пытается найти эти туннели. Практически в каждой квартире есть заминированная комната. Также пробиты стены, через которые бойцы ХАМАС могут незаметно переходить из одного дома в другой. Сразу же под детскими кроватями расположены туннели, которые находили израильские военные.

Еще ни одна армия не сталкивалась с таким "экспириенсом". Потом будем писать учебники, как воевать в условиях такой террористической войны. Поэтому на юге не видно света в конце тоннеля и какого-то политического урегулирования. На севере также сгущаются краски,

– отметил израильский журналист.

Когда Израилю гарантированно будет необходима поддержка США

Цви Зильбер сказал, что США задержали только поставки мощных бомб в Израиль. Определенные организации и парламентские лобби выразили обеспокоенность, что Иерусалим будет применять их в городе Рафах и пострадает большое количество населения. Все остальное вооружение поставляется четко по графику.

Только в случае войны с Хезболлой на севере Израиля задержка поставок американского оружия может плохо сказаться. По мнению израильского журналиста, все к этому идет. В этом случае израильтянам изрядно понадобится масштабная военная помощь от США. Прежде всего речь идет об установках ПВО, ракеты к ним и заряды к "железному куполу".

Поскольку война с Хезболлой будет означать массированные обстрелы израильских городов и различных стратегических объектов. Они имеют много возможностей, чтобы "заспамить" ПВО и запускать "Шахеды", которые, к сожалению, уже хорошо известны украинцам,

– отметил Цви Зильбер.