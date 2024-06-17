Отныне ключевые решения по войне будут приниматься во время специальных консультаций с участием премьера, министра обороны и других соответствующих должностных лиц. Известно, что ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир не будет участвовать в этих консультациях.

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Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил кабинет безопасности об официальном роспуске военного кабинета, созданного 11 октября для управления кампаниями против Хамаса и Хезболлы.

Это решение было принято после выхода партии "Национальное единство" во главе с Бенни Ганцом из коалиции, что привело к потере необходимой поддержки.

Ганц, который был одним из трех членов военного кабинета, покинул коалицию на прошлой неделе, взяв с собой Гади Айзенкота, одного из трех наблюдателей. Основным требованием Ганца для присоединения к коалиции было создание узкого военного кабинета, однако после роспуска правительства единства этот кабинет потерял свою актуальность.

Стоит отметить, что роспуск военного кабинета был ожидаемым развитием событий, поскольку ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир активно лоббировал свое присоединение к форуму.

Теперь Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант будут проводить небольшие специальные консультации с другими соответствующими должностными лицами для принятия ключевых решений по войне, с окончательным одобрением от широкого кабинета безопасности.

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