Я никого не убивал умышленно, – обвиняемый о расстреле участников АТО в Житомирской области
Источник:УНИАН
Обвиняемый в расстреле семерых участников АТО в Житомирской области Анатолий Захаренко не признает свою вину. По его словам, жертвы якобы были пьяны и под наркотиками, а он трезв.
Рассмотрение дела перенесли на начало декабря. Стороны согласились на это, потому что представитель потерпевших не пришел на последнее заседание.
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Я никого не убивал нарочно. Почему никто правду не говорит? Это все произошло из-за Пшеницкого, он является заказчиком моего убийства,
– заявил в суде Захаренко.
Адвокаты полтора года некорректно защищали
Захарченко заявляет, что адвокаты якобы убедили его молчать и ничего не говорить.
Утверждает, что ему не дали ознакомиться со следствием, якобы говорили подписывать и не затягивать суды.
Обвиняемый собирается подавать иск на прокурора в Европейский суд.
"Медицина отсутствует в тюрьме, вы это прекрасно знаете. Я официально подаю заявление о привлечении господина прокурора к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений", – сказал обвиняемый.
Жестокое убийство АТОшников в Житомирской области:
- Убийство произошло в ночь на 22 мая 2020 года. В расстреле подозревают 58-летнего Анатолия Захаренко.
- Жертвами стали бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
- Причиной конфликта может быть война на Донбассе. По мнению военных товарищей погибших, владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
- Правоохранители во время осмотра изъяли 5 единиц оружия, которое зарегистрировано официально и принадлежит участникам события. Охотничье ружье, из которого убили 7 человек, также изъяли.