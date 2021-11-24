Я никого не убивал умышленно, – обвиняемый о расстреле участников АТО в Житомирской области

24 ноября 2021 , 12:14
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Источник:

УНИАН

Обвиняемый в расстреле семерых участников АТО в Житомирской области Анатолий Захаренко не признает свою вину. По его словам, жертвы якобы были пьяны и под наркотиками, а он трезв.

Рассмотрение дела перенесли на начало декабря. Стороны согласились на это, потому что представитель потерпевших не пришел на последнее заседание.

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Я никого не убивал нарочно. Почему никто правду не говорит? Это все произошло из-за Пшеницкого, он является заказчиком моего убийства,
 –  заявил в суде Захаренко.

Адвокаты полтора года некорректно защищали

Захарченко заявляет, что адвокаты якобы убедили его молчать и ничего не говорить.

Утверждает, что ему не дали ознакомиться со следствием, якобы говорили подписывать и не затягивать суды.

Обвиняемый собирается подавать иск на прокурора в Европейский суд.

"Медицина отсутствует в тюрьме, вы это прекрасно знаете. Я официально подаю заявление о привлечении господина прокурора к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений", – сказал обвиняемый.

Жестокое убийство АТОшников в Житомирской области:

  • Убийство произошло в ночь на 22 мая 2020 года. В расстреле подозревают 58-летнего Анатолия Захаренко.
  • Жертвами стали бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
  • Причиной конфликта может быть война на Донбассе. По мнению военных товарищей погибших, владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
  • Правоохранители во время осмотра изъяли 5 единиц оружия, которое зарегистрировано официально и принадлежит участникам события. Охотничье ружье, из которого убили 7 человек, также изъяли.
Автор: Олег Терещенко