Я нікого не вбивав навмисне, – обвинувачений про розстріл АТОвців на Житомирщині

Обвинувачений у розстрілі сімох учасників АТО на Житомирщині Анатолій Захаренко надалі не визнає свою провину. За його словами, жертви нібито були п'яні і під наркотиками, а він тверезий.

Розгляд справи перенесли на початок грудня. Сторони погодились на це, тому що представник потерпілих не прийшов на останнє засідання.

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Я нікого не вбивав навмисне. Чому ніхто правду не каже? Це все сталося через Пшеницького, він є замовником мого вбивства,

– заявив у суді Захаренко.

Захаренко звинуватив адвокатів у "некоректному захисті"

Захаренко заявив, що адвокати наче переконали його мовчати та нічого не казати. Він стверджував, що йому не дали ознайомитись зі слідством, нібито казали підписувати і не затягувати суди.

Обвинувачений збирається подавати позов на прокурора до Європейського суду.

"Медицина відсутня у в’язниці, ви це прекрасно знаєте. Я офіційно подаю заяву про притягнення пана прокурора до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень", – сказав він.

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