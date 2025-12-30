Я определился с руководителем Офиса Президента, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером заявил, что определился, кто возглавит ОП. Соответствующий вопрос лидеру государства задали журналисты.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Кто возглавит ОП?

Президент не назвал фамилию, указав, что информация об этом будет позже.

Медийщики спросили Зеленского, определились ли он с новым руководителем Офиса президента. А также возможны ли изменения среди руководителей областных администраций, о которых гарант говорил ранее.

Что касается руководителя Офиса, я определился. Информация будет немного позже. И что касается руководителей областных администраций – так, изменения будут в начале года. Сразу в начале года,

– сказал Зеленский.

Таким образом, о новых главах ОВА украинцы узнают уже в январе. А вот когда будет информация о новом главе ОП – не известно.