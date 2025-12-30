Я визначився з керівником Офісу Президента, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері заявив, що визначився, хто очолить ОП. Відповідне запитання лідеру держави поставили журналісти.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Хто очолить ОП?

Президент не назвав прізвище, вказавши, що інформація про це буде пізніше.

Медійники запитали Зеленського, чи визначилися він із новим керівником Офісу президента. А також чи можливі зміни серед очільників обласних адміністрацій, про які гарант говорив раніше.

Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше. І що стосується очільників обласних адміністрацій – так, зміни будуть на початку року. Одразу на початку року,

– сказав Зеленський.

Таким чином, про нових голів ОВА українці дізнаються вже у січні. А от коли буде інформація про нового голову ОП – не відомо.

Чому Зеленський звільнив Єрмака і не призначив нового очільника Офісу?

Багаторічного голову ОП підозрювали в тому, що він фігурує на плівках НАБУ як "Алі-Баба". Щойно ці записи почало публікувати НАБУ, багато політиків і громадських діячів почали закликати відправити Єрмака у відставку. Мовляв, навіть якщо голосу Єрмака і немає на аудіо, та згадки про нього є. Ба більше, очільник Офісу президента не міг не знати про корупцію в енергетиці.

Суспільний запит на звільнення Єрмака з'явився ще раніше, коли влітку відбулися "картонні протести" проти тиску на НАБУ. Вони дуже підірвали рейтинг Зеленського, але кадрових рішень не було. Тож коли НАБУ заявило, що має записи, Єрмака почали вважати одним із бенефіціарів літнього тиску на відомство.

Та Володимир Зеленський ухвалив рішення не одразу. Попри те, що навіть у його партії "Слуга народу" відбувся розкол і частина нардепів публічно закликала звільнити Єрмака.

28 листопада президент заявив, що не хоче, аби були чутки та спекуляції.

Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію,

– заявив він тоді у вечірньому зверненні.

Консультації справді пройшли. ЗМІ називали низку людей, які можуть посісти крісло голови ОП. Згодом кандидатів перелічив сам Зеленський – зокрема, назвавши Сергія Кислицю як можливого претендента, якого не було в списках медіа.

Також президент розповів про обмеження та свої вагання. Адже якщо, наприклад, призначити керівником ОП Михайла Федорова, то на його місце в Мінцифрі слід шукати нову людину. Те саме з усіма кандидатами – Кирилом Будановим, Денисом Шмигалем та іншими.

Тому Зеленський сказав: не поспішає з призначенням, бо не хоче ламати структуру Кабміну. Бо досі не призначено міністрів енергетики та юстиції після звільнень Гринчук і Галущенка.

Пізніше гарант назвав питання призначення голови Офісу непріоритетним і сказав, що зараз сконцентрований на мирних перемовинах. І навіть жартував, що звикне працювати сам, якщо довго не буде керівника ОП.