В Кремле этого не ждали: какие действия Трампа напугали Путина

Владимир Путин 22 октября 2025 года заявил о проведении ядерных учений. На это отреагировали в США, сообщив о намерениях осуществить тестирование собственного ядерного вооружения. После этого в Кремле в очередной раз начали угрожать, однако такая реакция, вероятно, показывает не силу, а нечто совсем другое.

Журналист, эксперт-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что в России провели экстренное заседание Совета безопасности. Это свидетельствует о том, что в Кремле сильно занервничали.

Что напугало Путина в действиях Дональда Трампа?

Александр Демченко отметил, что США 5 ноября 2025 года осуществили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

Понятно, что она летела в сторону России и Китая. Если те ракеты (которые запускает Россия – 24 Канал) летят в сторону США, то это очевидно. Но Кремль не ожидал, что американцы будут так отвечать,

– подчеркнул он.

Эксперт-международник считает, что такие действия Соединенных Штатов Америки очень напугали всю кремлевскую верхушку.

Как прошел испытательный запуск американской ракеты Minuteman III?

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая не имела боевой части, с базы Ванденберг. Ракета преодолела более 6 700 километров, атаковав цель на Маршалловых островах. Это была демонстрация американских военных мощностей в рамках ядерного сдерживания.



Испытания ядерного оружия США могут свидетельствовать о том, что американскому лидеру очень важно ответить на ядерные угрозы Путина. Все потому, что кремлевский диктатор начал очень серьезно обострять ситуацию вокруг этой темы.

Демченко также добавил, что Кремль может терять свои позиции, ведь из-за постоянных угроз и заявлений о российской мощи, которые ничем не обоснованы, Запад, вероятно, готов показывать, что уже не боится России. Выглядит, что действия Трампа указывают на это.

