У Кремлі цього не чекали: які дії Трампа налякали Путіна

Володимир Путін 22 жовтня 2025 року заявив про проведення ядерних навчань. На це відреагували у США, повідомивши про наміри здійснити тестування власного ядерного озброєння. Після цього у Кремлі вкотре почали погрожувати, однак така реакція, ймовірно, показує не силу, а дещо зовсім інше.

Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що у Росії провели екстрене засідання Ради безпеки. Це свідчить про те, що у Кремлі сильно занервували.

Дивіться також У Кремлі вичікують: інтерв'ю полковника з Британії про підступний план "яструбів" щодо Путіна

Що налякало Путіна у діях Дональда Трампа?

Олександр Демченко зауважив, що США 5 листопада 2025 року здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.

Зрозуміло, що вона летіла в сторону Росії й Китаю. Якщо ті ракети (які запускає Росія – 24 Канал) летять у сторону США, то це очевидно. Але Кремль не очікував, що американці будуть так відповідати,

– наголосив він.

Експерт-міжнародник вважає, що такі дії Сполучених Штатів Америки дуже налякали всю кремлівську верхівку.

Як пройшов випробувальний запуск американської ракети Minuteman III?

США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, яка не мала бойової частини, з бази Ванденберг. Ракета подолала понад 6 700 кілометрів, атакувавши ціль на Маршаллових островах. Це була демонстрація американських військових потужностей у рамках ядерного стримування.



Більш детально про ракету Minuteman III читайте в нашій аналітиці.

Випробування ядерної зброї США можуть свідчити про те, що американському лідеру дуже важливо відповісти на ядерні погрози Путіна. Все тому, що кремлівський диктатор почав дуже серйозно загострювати ситуацію довкола цієї теми.

Демченко також додав, що Кремль може втрачати свої позиції, адже через постійні погрози та заяви про російську міць, які нічим не обґрунтовані, Захід, ймовірно, готовий показувати, що вже не боїться Росії. Виглядає, що дії Трампа вказують на це.

Ядерні випробування у світі: останні новини