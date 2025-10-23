Россия готовится к эскалации, – авиаэксперт об учениях с привлечением "ядерной триады"

Россия провела испытания старых советских ракет с возможностью разделения на несколько боеголовок. Однако реальное применение этого оружия маловероятно, а испытания направлены прежде всего на политические решения.

Бывший офицер Воздушных Сил и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что эти учения являются частью гибридной войны и психологического давления на Украину и мир, поскольку Россия не создала нового вооружения и использует только советское наследие для запугивания.

Смотрите также: Путин неожиданно провел ядерные учения: эксперты сказали, на что способны ракеты "Ярс" и "Синева"

Насколько реальна ядерная угроза со стороны Кремля?

Авиаэксперт отметил, что это может быть подготовкой к эскалации. Россия ведет гибридную войну против европейских стран и всего мира. Пример этого – запуски ударных или разведывательных беспилотников, так называемых неизвестных дронов, по территории Европы. За этим нужно внимательно следить.

Не стоит забывать о психологических инструментах России, которые она активно применяет – пугает, например, "современными" вооружениями.

Стоит понимать, что Россия использует старые инструменты, старые достояния,

– подчеркнул Храпчинский.

По техническим характеристикам "Ярс" является межконтинентальной баллистической ракетой, которая может разделиться на несколько боеголовок. Она способна атаковать цели в США или поражать Великобританию из акватории Северного моря. Это оружие предназначено для ударов на большие расстояния.

Являются ли показательные пуски ракет лишь политическим трюком России?

Однако большинство этого вооружения разработали еще в советское время. Россия не создала ничего принципиально нового – даже ракета "Кинжал" является лишь модификацией ракеты советской разработки.

Я ставлю под сомнение наличие вооружения, которое бы могло реально запугать мир. Да, россияне имеют ядерное оружие, но использование сомнительное. Россияне даже не делают тактических ракет, которые бы преодолевали большие расстояния, чем сейчас. То есть есть много технических вопросов, которые дают гарантию неиспользования этого оружия,

– объяснил авиаэксперт.

Эти испытания – это попытка информационного давления на фоне напряжения в отношениях между Россией и США. Речь идет о психологическом давлении, который имеет целью запугать общество.

Многие политические деятели воспринимают эту информацию как угрозу для себя, ведь понимают, что это может негативно повлиять на их поддержку со стороны избирателей. Поэтому адекватной реакции со стороны США ожидать сложно.

Что известно о запасах российского оружия?