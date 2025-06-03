Этими ракетами Россия может нанести удар в ответ на украинскую операцию по уничтожению российских самолетов. О количестве ракет, которые имеет вражеская армия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на NV.

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Способна ли Россия продолжать массированные ракетные удары по Украине

В The New York Times, ссылаясь на американских официальных лиц, написали, что Россия может ударить дронами по гражданской инфраструктуре Украины, а также обстрелять энергетическую систему. Провести атаки россияне могут после атаки на их стратегические аэродромы в рамках операции "Паутина" и других ударов по вражеским объектам.

На запрос издания NV в украинском Главном управлении разведки отметили, что у России есть достаточно ресурсов для новых атак. В середине мая в арсенале врага было:

почти 600 единиц баллистических ракет "Искандер-М";

более 100 единиц гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал";

почти 300 единиц крылатых ракет "Искандер-К";

более 300 единиц крылатых ракет X-101;

более 400 единиц крылатых ракет "Калибр";

до 300 единиц крылатых ракет X-22/32;

700 крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон";

60 баллистических северокорейских ракет KN-23;

около 11 000 единиц зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400.

Ракетные запасы Россия способна обновлять ежемесячно. Страна-агрессор за этот период производит десятки воздушных целей. Так в ГУР отмечают, что для России не трудно изготовить за месяц:

60-70 единиц "Искандер-М";

10-15 единиц "Кинжалов";

20-30 единиц "Искандер-К";

60-70 единиц Х-101;

25-30 единиц "Калибров";

до 10 единиц Х-22;

20-30 единиц "Ониксов" и "Цирконов".

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что угроза атак со стороны врага есть постоянно. Ресурсы для этого есть, но пока конкретных сигналов о возможных обстрелах нет.