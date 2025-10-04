Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе на Донетчине, – Сырский
- Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области и уничтожают остатки российских диверсионных групп.
- На Добропольском направлении украинские войска уничтожают логистику врага, за там сутки ликвидировано 32 оккупанта.
Обстановка в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована. Силы обороны Украины уничтожают там остатки российских диверсионных групп.
Детали сообщил в субботу, 4 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал. Кроме того, он рассказал о Добропольском направлении фронта.
Что известно о ситуации в Ямполе?
Главком отработал в органах военного управления и частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.
Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована,
– написал Сырский.
Подразделения ССО, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии проводят в поселке ударно-поисковые действия. Речь идет об обнаружении и уничтожении остатков российских диверсионных групп противника.
Что происходит вблизи Доброполья?
По словам Сырского, на Добропольском направлении защитники повышают эффективность поражения мест накопления противника и уничтожают его логистику. Потери оккупантов за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные – 32.
Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье россияне потеряли около 3 520 человек, из них уничтожено – 1 988. Также поражена или уничтожена 991 единица вооружения и военной техники.
Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений,
– добавил главком.
Среди определенных задач, в частности, улучшение взаимодействия войск, логистики и эвакуации раненых.
Война в Донецкой области: последние новости
Эксклюзивно в эфире 24 Канала офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий рассказал о перехвате разговоров оккупантов. Сейчас цель захватчиков – зайти в Покровск, выставить там площадки для беспилотников и перекрыть логистику защитников.
Также военный отметил, что как только россияне делают определенные продвижения, то сразу разворачивают там свой флаг. Однако защитники контратакуют и проводят зачистку территорий.
В пятницу, 3 октября, захватчики прицельно атаковали FPV-дроном гражданских возле Дружковки. Погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, который снимал российскую агрессию еще с 2022 года. Кроме того, ранен фотограф-фрилансер Григорий Иванченко.