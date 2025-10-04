Обстановка в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована. Силы обороны Украины уничтожают там остатки российских диверсионных групп.

Детали сообщил в субботу, 4 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал. Кроме того, он рассказал о Добропольском направлении фронта.

Что известно о ситуации в Ямполе?

Главком отработал в органах военного управления и частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована,

– написал Сырский.

Подразделения ССО, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии проводят в поселке ударно-поисковые действия. Речь идет об обнаружении и уничтожении остатков российских диверсионных групп противника.

Что происходит вблизи Доброполья?

По словам Сырского, на Добропольском направлении защитники повышают эффективность поражения мест накопления противника и уничтожают его логистику. Потери оккупантов за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные – 32.

Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье россияне потеряли около 3 520 человек, из них уничтожено – 1 988. Также поражена или уничтожена 991 единица вооружения и военной техники.

Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений,

– добавил главком.

Среди определенных задач, в частности, улучшение взаимодействия войск, логистики и эвакуации раненых.

