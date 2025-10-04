Обстановка в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області стабілізована. Сили оборони України знищують там залишки російських диверсійних груп.

Деталі повідомив у суботу, 4 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал. Окрім того, він розповів про Добропільський напрямок фронту.

Що відомо про ситуацію в Ямполі?

Головком відпрацював у органах військового управління та частинах, що діють на Добропільському, Сіверському й Лиманському напрямках.

Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована,

– написав Сирський.

Підрозділи ССО, частин Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії проводять у селищі ударно-пошукові дії. Йдеться про виявлення і знищення залишків російських диверсійних груп противника.

Що відбувається поблизу Добропілля?

За словами Сирського, на Добропільському напрямку захисники підвищують ефективність ураження місць накопичення противника та знищують його логістику. Втрати окупантів за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні – 32.

Загалом від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3 520 осіб, із них знищено – 1 988. Також уражено або знищено 991 одиницю озброєння та військової техніки.

Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з'єднань, частин, підрозділів,

– додав головком.

Серед визначених завдань, зокрема, покращення взаємодії військ, логістики та евакуації поранених.

