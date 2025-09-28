Россия заявила о продвижении в населенном пункте Ямполь в Донецкой области. Силы обороны прокомментировали сообщение врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 11 армейский корпус.

Смотрите также Инженеры из Львова создали уникальную батарею, которая позволяет дронам долететь до Белгородщины: как это повлияет на войну

Какая ситуация в Ямполе сейчас?

В ВСУ отметили, что одной из целей россияне определили улучшение тактического положения в районе населенного пункта Ямполь. В ответ Силы обороны сосредоточили необходимые силы, чтобы не допустить этого.

11 армейский корпус отметил, что сообщения о якобы продвижении оккупантов в Ямполе являются ложными. Таким образом россияне хотят посеять панику и дезинформировать население.