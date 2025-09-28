Есть ли россияне в Ямполе Донецкой области: ВСУ доложили о ситуации
- Россия заявила о продвижении в Ямполе, но ВСУ опровергли это, назвав сообщения ложными.
- Силы обороны сосредоточились на недопущении улучшения тактического положения россиян в районе Ямполя.
Россия заявила о продвижении в населенном пункте Ямполь в Донецкой области. Силы обороны прокомментировали сообщение врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 11 армейский корпус.
Какая ситуация в Ямполе сейчас?
В ВСУ отметили, что одной из целей россияне определили улучшение тактического положения в районе населенного пункта Ямполь. В ответ Силы обороны сосредоточили необходимые силы, чтобы не допустить этого.
11 армейский корпус отметил, что сообщения о якобы продвижении оккупантов в Ямполе являются ложными. Таким образом россияне хотят посеять панику и дезинформировать население.
Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил Обороны Украины. Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтрироваться, вовремя выявляются и обезвреживаются,
– указывают военные.
В то же время там отметили, что никаких тактических успехов противник не достиг.
Какая ситуация на фронте сейчас?
Аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот в эфире 24 Канала отметил, что Россия теряет 50 – 65 миллионов долларов ежедневно из-за украинских атак на НПЗ. По некоторым оценкам, от 17 до 18% нефтегазовых мощностей были повреждены или ослаблены. Однако Путин прекращать войну не планирует.
Сейчас на Покровском направлении зафиксирована масштабная переброска войск и активизация наступательных действий россиян. Однако ВСУ удалось перехватить инициативу. Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" говорит, что украинцам удалось образовать три "котла" и окружить несколько сотен россиян.
Тяжелые бои и на других направлениях. Оккупанты придумали новый метод, как проникать в Купянск и Покровск. Они переодеваются в гражданских или используют форму украинских военных.