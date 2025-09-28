Росія заявила про просування в населеному пункті Ямпіль на Донеччині. Сили оборони прокоментували повідомлення ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 11 армійський корпус.

Яка ситуація у Ямполі зараз?

У ЗСУ зазначили, що однією з цілей росіяни визначили покращення тактичного положення в районі населеного пункту Ямпіль. У відповідь Сили оборони зосередили необхідні сили, аби не допустити цього.

11 армійський корпус наголосив, що повідомлення про нібито просування окупантів у Ямполі є неправдивими. Таким чином росіяни хочуть посіяти паніку та дезінформувати населення.