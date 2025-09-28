Укр Рус
Чи є росіяни у Ямполі Донецької області: ЗСУ доповіли про ситуацію
28 вересня, 21:49
Чи є росіяни у Ямполі Донецької області: ЗСУ доповіли про ситуацію

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія заявила про просування в Ямполі, але ЗСУ спростували це, назвавши повідомлення неправдивими.
  • Сили оборони зосередилися на недопущенні покращення тактичного положення росіян у районі Ямполя.

Росія заявила про просування в населеному пункті Ямпіль на Донеччині. Сили оборони прокоментували повідомлення ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 11 армійський корпус.

Яка ситуація у Ямполі зараз?

У ЗСУ зазначили, що однією з цілей росіяни визначили покращення тактичного положення в районі населеного пункту Ямпіль. У відповідь Сили оборони зосередили необхідні сили, аби не допустити цього.

11 армійський корпус наголосив, що повідомлення про нібито просування окупантів у Ямполі є неправдивими. Таким чином росіяни хочуть посіяти паніку та дезінформувати населення.

Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони України. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються, 
– вказують військові.

Водночас там наголосили, що жодних тактичних успіхів противник не досяг.

Яка ситуація на фронті зараз?

  • Аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот в ефірі 24 Каналу зауважив, що Росія втрачає 50 – 65 мільйонів доларів щодня через українські атаки на НПЗ. За деякими оцінками, від 17 до 18% нафтогазових потужностей були пошкоджені або ослаблені. Проте Путін припиняти війну не планує.

  • Зараз на Покровському напрямку зафіксоване масштабне перекидання військ і активізація наступальних дій росіян. Проте ЗСУ вдалося перехопити ініціативу. Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" каже, що українцям вдалося утворити три "котли" і оточити кілька сотень росіян.

  • Важкі бої і на інших напрямках. Окупанти придумали новий метод, як проникати у Куп'янськ та Покровськ. Вони переодягаються у цивільних або ж використовують форму українських військових.