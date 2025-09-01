Укр Рус
1 сентября, 15:51
Янукович вылез из небытия и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Виктор Янукович заявил, что работал над сближением Украины с ЕС, но обвинил европейцев в пренебрежительном отношении.
  • Янукович всегда был противником вступления Украины в НАТО, считая это "прямым путем к гражданской войне".

Беглый президент Виктор Янукович записал обращение. Он заявил, что всегда вел Украину в ЕС, но западные страны якобы пренебрежительно относились к Украине.

В то же время Янукович всегда был противником вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какие заявления сделал Янукович?

Янукович заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины и ЕС", но европейцы вели себя некорректно. Они якобы не понимали экономической ситуации и были высокомерны.

В то же время он заявил, что всегда был убежденным противником вступления Украины в НАТО, поскольку это "прямая дорога к гражданской войне".

Сегодня Путин также говорил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО якобы является одной из причин нынешней ситуации.

Как сейчас живет Янукович в России?

  • Янукович обустроил резиденцию "Благодать" в Сочи, которая напоминает его предыдущее "Межигорье".
  • Резиденция имеет сложную инфраструктуру, включая гостевые дома, частную церковь и искусственное озеро, и финансируется через сеть компаний, связанных с его окружением.
  • Внутри главного дома обустроены мраморные полы, из окон открываются панорамные виды на Черное море и Кавказский хребет. Территория имеет несколько скважин глубиной более 80 метров, которые обеспечивают чистой питьевой водой.