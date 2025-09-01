Президент-втікач Віктор Янукович записав звернення. Він заявив, що завжди вів Україну до ЄС, але західні країни нібито зверхньо ставилися до України.

Водночас Янукович завжди був противником вступу України до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які заяви зробив Янукович?

Янукович заявив, що "цілеспрямовано працював зі зближення України та ЄС", але європейці вели себе некоректно. Вони нібито не розуміли економічної ситуації та були зверхні.

Водночас він заявив, що завжди був переконаним противником вступу України до НАТО, оскільки це "пряма дорога до громадянської війни".

Сьогодні Путін також казав, що спроби Заходу втягнути Україну у НАТО нібито є однією з причин нинішньої ситуації.

Як зараз живе Янукович у Росії?