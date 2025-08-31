Повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування російських ЗМІ.

Що відомо про резиденцію Януковича в Сочі?

Маєток "Благодать", зведений у Великому Сочі на схилі гори з тією ж назвою, тривалий час оточували лише чутки. Ще понад десять років тому мешканці вулиці Єсауленка помічали перебої з водопостачанням і пов’язували їх із масштабним будівництвом. На форумах з’являлися припущення, що об’єкт пов’язаний з експрезидентом України Віктором Януковичем.

Місцеві жителі розповідали, що новобудови "врізалися в труби", через що вода почала надходити нерівномірно. У мережі ж анонімні користувачі неодноразово прямо згадували Януковича серед причетних до забудови, припускаючи, що він мешкає саме у Сочі.

Насправді ж "Благодать" виявилася садибою, зведеною за фінською технологією. Будинок із зеленою покрівлею дуже нагадує "Межигір’я" під Києвом, хоч і в менших масштабах. На території є окремі споруди для гостей і персоналу, а вздовж периметру висаджені кипариси, що забезпечують повну приватність.

Маєток Януковича у Сочі / Фото росЗМІ

Усередині головного будинку облаштовані мармурові підлоги, виготовлені майстрами з Донбасу, а з вікон відкриваються панорамні види на Чорне море та Кавказький хребет. Територія має кілька свердловин глибиною понад 80 метрів, які забезпечують чистою питною водою, а також власне штучне озеро глибиною майже шість метрів.

Як вдалося з'ясувати, що резиденція належить Януковичу?

Ще у 2014 році українські ЗМІ цитували Олега Митволя, який заявляв, що Янукович мешкає у Сочі разом зі своєю цивільною дружиною Любов’ю Полежай та веде малоробочий спосіб життя, фінансований заробітками під час президентства.

Довгий час ці твердження залишалися лише припущеннями.. Тепер же росЗМІ отримали виписки з Росреєстру на земельну ділянку, де розташована головна будівля резиденції. Формально ділянка значиться за Сочинським національним заповідником, а вид дозволеного використання – "пансіонат сімейного типу". Це формальне оформлення дозволяє забезпечити проживання публічних або відомих осіб, які прагнуть залишатися непомітними.

Керівництво об’єктом також свідчить про прямий зв’язок із колишнім президентом. До 2014 року резиденцію обслуговував Костянтин Коваленко, який раніше працював у донецкій корпорації "Міжрегіональний промисловий союз", причетній до облаштування "Межигір'я". Перед ним керівником була Мілана Лозовська (у дівоцтві Боченкова) з Макіївки, яка зараз тісно пов’язана із компанією "Щедродар", що належить Любові Садиковій (раніше Полежай), яку ЗМІ називають цивільною дружиною Януковича.

Як відбувалося будівництво "Благодаті"?

Будівництво "Благодаті" розпочали ще у 2012 році, коли президентству Януковича нічого не загрожувало. Міністерство природних ресурсів Росії тоді офіційно видало дозволи на облаштування об’єкта як пансіонату сімейного типу. Основні роботи проводилися у 2014 – 2015 роках, включно із земляними роботами, будівельно-монтажними роботами, прокладанням зовнішніх мереж та благоустроєм території.

Коли Янукович втік з України 22 лютого 2014 року, після Революції Гідності та розстрілів на Майдані, Янукович утік із Києва, залишивши резиденцію "Межигір'я". Спершу він перебував у Харкові, потім у Донецьку й Криму, звідки за допомогою російських військових був вивезений у Росію. У 2019 році Оболонський суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду.

Хоча будівництво завершили в липні 2017 року, об’єкт досі офіційно не введено в експлуатацію через відсутність технічної документації, що дозволяє уникати сплати податків на майно.

Супутникові знімки свідчать, що площа території значно перевищує початкові 0,5 гектара і охоплює близько 3 гектарів. На ділянці зведено основний будинок, окремі гостьові та службові споруди, персональну церкву, тенісний корт і літню площадку. Доріжки об’єднують кілька земельних ділянок в єдиний комплекс.

Капличка Януковича / Фото росЗМІ

Утримання резиденції обходиться приблизно у 700 тисяч рублів щомісяця, не враховуючи витрат на персонал. Компанія "Софіна", яка орендує територію, мала на початок 2025 року понад 436 мільйонів рублів на балансі, чого цілком достатньо для покриття витрат.

Інфраструктура "Благодаті" включає кілька глибоких свердловин для чистої води, штучне озеро, зелені зони та приватну церкву. Поряд розташовані господарські об'єкти, які належать Любові Садиковій. Її донька Марія володіє квартирою в Москві та автомобілем Audi Q7.

Таким чином, резиденція в Сочі і колишнє "Межигір'я" об’єднані спільними людьми та компаніями, що дозволяє Януковичу і його оточенню вести розкішне життя у вигнанні й водночас залишатися в тіні.

"Благодать" не тільки підтвердила багаторічні чутки, а й показала, як через мережу власників, управителів та компаній можна створити приватний прихисток з усіма зручностями.