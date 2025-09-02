Россия обнародовала видеообращение беглого экс-президента Виктора Януковича. Вероятно, это связано с заявлениями Кремля о "нелегитимности власти" в Украине.

Для чего Януковича заставили сделать заявление?

Так, по мнению аналитиков, Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения Януковича к речи Путина в ШОС, чтобы придать легитимности требованию о смене режима в Украине.

Когда видео было снято – неизвестно. Однако Виктор Янукович начал свое обращение с заявления о том, что Путин "абсолютно прав". Поскольку это прозвучало на фоне заявления Путина на саммите ШОС, ISW предполагает, что это была намеренная инсценировка.

Кремль может ставить условия, чтобы утверждать, что Янукович является легитимным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский,

Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович сбежал из Украины по собственному желанию после Революции Достоинства, и с тех пор в Украине состоялось несколько демократических выборов.

Обратите внимание! 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзинь состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам аналитиков, Путин использует это мероприятие, чтобы согласовать с Си Цзиньпином позицию относительно войны в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.

Что известно об обращении Януковича?