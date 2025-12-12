Горит один из крупнейших НПЗ в России: Генштаб отчитался о новых поражениях
- Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России, на предприятии вспыхнул пожар.
- Также поражен склад боеприпасов и места сосредоточения врага на временно оккупированных территориях Украины, потери уточняются.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить потери врагу. Недавно военные поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области России и ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие последствия ударов Сил обороны?
Силы обороны поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. Речь идет об одном из крупнейших НПЗ оккупантов, который может перерабатывать от 15 миллионов тонн нефти и нефтяного конденсата в год. По словам военных, это предприятие задействовано в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.
Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется,
– говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, военные поразили склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, Донецкой области.
В настоящее время потери врага уточняются.
Военные отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставлять Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Удары по России продолжаются: последние новости
Недавно беспилотники также атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод на реке Волга. Впоследствии стало известно, что предприятие остановило свою работу, а ремонтные работы после последней атаки могут длиться около месяца.
Ночью 7 декабря дроны могли атаковать нефтебазу в Энгельсе, что в Саратовской области России. Той ночью жители региона сообщали о громких взрывах.
В Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Темрюкский морской порт в Краснодарском крае. На объекте произошло возгорание в результате атаки, степень ущерба пока уточняется.