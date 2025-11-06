О войне в школе не говорят: в Финляндии украинку заставили петь русскую "Калинку" на уроке
- 11-летнюю украинскую девочку в Финляндии заставили петь русскую песню "Калинка" на уроке музыки, несмотря на ее отказ из-за национальной идентичности.
- Финский национальный совет образования рекомендует учитывать чувства учеников, особенно в отношении культурного контента, что может быть эмоционально чувствительным из-за войны в Украине.
Украинка, которая живет в Финляндии, рассказала, что ее 11-летнюю дочь заставили петь русскую песню "Калинка" на уроке музыки. Девочка отказывалась, аргументируя это тем, что она украинка, однако учитель подчеркнул, что "в школе о войне не говорят".
Об этом инциденте сообщило финское издание Yle, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Будущее Европы будет решаться в Украине": Финляндия предоставит новую помощь Киеву
Почему украинка должна была петь русскую песню?
Украинка Ирина Горкун-Силен с семьей уже долгое время проживает в Финляндии – ее муж финн, дочь также родилась в Финляндии. Женщина рассказала, что вернувшись с родины в Финляндию была сильно возмущена ситуацией, которая произошла у дочери в школе.
По словам Горкун-Силен, на уроке музыки детям дали задание спеть русскую песню "Калинка". 11-летняя Николь отказалась, аргументировав это тем, что она украинка и не хочет петь русскую песню, однако учитель ответил: "В школе о войне не говорят". Ирина, которая сама является музыканткой и флейтисткой, объяснила, что дочь все же спела, потому что боялась получить плохую оценку, но это изрядно расстроило женщину.
А что, если бы на месте моей дочери был украинский ребенок, у которого россияне убили родителей?,
– говорит Ирина.
Женщина не понимает, почему знакомство школьников с различными музыкальными культурами началось именно с русского. Она считает этот случай попыткой нормализовать войну и страну-агрессора.
Справочно! "Калинка" – известная русская песня, которую в свое время популяризировал хор Красной Армии. Коллектив выступал во многих странах и впоследствии стал одним из главных символов бывшего СССР и современной России.
Как комментирует этот инцидент директор и национальный совет образования?
Директор шведскоязычной школы Сторенген в Эспоо Эллинор Геллман объясняет, что учебное заведение принимает детей разного происхождения и придерживается национальной учебной программы.
На таких предметах, как музыка, ученики могут столкнуться с различными культурными проявлениями, которые были тщательно отобраны, чтобы подходить для класса и с образовательной точки зрения,
– рассказывает Геллман.
В то же время директор отмечает, что учителей призывают быть внимательными к ученикам, отвечать на вопросы и учитывать потребности всего класса.
Финский национальный совет образования объясняет, что война в Украине может делать определенный культурный контент эмоционально чувствительным, поэтому стоит учитывать чувства учеников. По словам юриста Совета, если ребенок не желает выполнять какие-то задания на уроке по личным или семейным причинам, учитель имеет право действовать по своему усмотрению и выбрать гибкое решение.
Что говорят об этом украинцы в Финляндии?
Украинская община в Финляндии возмущена таким инцидентом. Большинство украинцев убеждены, что культура является частью политики.
Нам очень грустно из-за этой ситуации. Возникает вопрос, уместно ли распространять русскую культуру в школах,
– говорит Василий Гуцул, председатель Ассоциации украинцев Финляндии.
В то же время Горкун-Силен говорит, что это не единичный случай – в Финляндии уже не впервые русский язык и культура ставит украинцев в неудобное положение. По ее словам, хотя многие украинцы понимают и разговаривают на русском, этот язык является травматическим для украинцев. Она удивлена, что финны этого не понимают.
Эйлина Гусатинская из фонда "Культура" утверждает, что русский язык не воспринимается украинцами как нейтральный – он для них ассоциируется с насилием, войной и притеснениями. Она отмечает, что интеграция украинцев в Финляндии должна происходить с уважением, а их национальная идентичность должна признаваться самостоятельной и важной.
Какие недавно произошли скандалы с украинцами за рубежом?
- В Польше депутат городского совета Гданьска набросилась с обвинением к украинскому таксисту. Она оскорбила его и "посоветовала возвращаться в свою страну". На записи с видеорегистратора слышно, как человек свободно общается на польском, одновременно сама депутат использует вульгарную лексику.
- В Германии возник конфликт между двумя украинскими беженками – русскоязычной и украиноязычной. Инцидент произошел во время занятий украинского языка, когда преподавательница сделала замечание дочери и ее матери за общение на русском языке дома.
- Стив Уиткофф 17 октября в Белом доме давил на украинскую делегацию из-за языкового вопроса. Он требовал передать Донецкую область россиянам, поскольку там якобы подавляющее большинство населения общается на русском языке.