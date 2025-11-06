О войне в школе не говорят: в Финляндии украинку заставили петь русскую "Калинку" на уроке

Украинка, которая живет в Финляндии, рассказала, что ее 11-летнюю дочь заставили петь русскую песню "Калинка" на уроке музыки. Девочка отказывалась, аргументируя это тем, что она украинка, однако учитель подчеркнул, что "в школе о войне не говорят".

Об этом инциденте сообщило финское издание Yle, пишет 24 Канал.

Почему украинка должна была петь русскую песню?

Украинка Ирина Горкун-Силен с семьей уже долгое время проживает в Финляндии – ее муж финн, дочь также родилась в Финляндии. Женщина рассказала, что вернувшись с родины в Финляндию была сильно возмущена ситуацией, которая произошла у дочери в школе.

По словам Горкун-Силен, на уроке музыки детям дали задание спеть русскую песню "Калинка". 11-летняя Николь отказалась, аргументировав это тем, что она украинка и не хочет петь русскую песню, однако учитель ответил: "В школе о войне не говорят". Ирина, которая сама является музыканткой и флейтисткой, объяснила, что дочь все же спела, потому что боялась получить плохую оценку, но это изрядно расстроило женщину.

А что, если бы на месте моей дочери был украинский ребенок, у которого россияне убили родителей?,

– говорит Ирина.

Женщина не понимает, почему знакомство школьников с различными музыкальными культурами началось именно с русского. Она считает этот случай попыткой нормализовать войну и страну-агрессора.

Справочно! "Калинка" – известная русская песня, которую в свое время популяризировал хор Красной Армии. Коллектив выступал во многих странах и впоследствии стал одним из главных символов бывшего СССР и современной России.

Как комментирует этот инцидент директор и национальный совет образования?

Директор шведскоязычной школы Сторенген в Эспоо Эллинор Геллман объясняет, что учебное заведение принимает детей разного происхождения и придерживается национальной учебной программы.

На таких предметах, как музыка, ученики могут столкнуться с различными культурными проявлениями, которые были тщательно отобраны, чтобы подходить для класса и с образовательной точки зрения,

– рассказывает Геллман.

В то же время директор отмечает, что учителей призывают быть внимательными к ученикам, отвечать на вопросы и учитывать потребности всего класса.

Финский национальный совет образования объясняет, что война в Украине может делать определенный культурный контент эмоционально чувствительным, поэтому стоит учитывать чувства учеников. По словам юриста Совета, если ребенок не желает выполнять какие-то задания на уроке по личным или семейным причинам, учитель имеет право действовать по своему усмотрению и выбрать гибкое решение.

Что говорят об этом украинцы в Финляндии?

Украинская община в Финляндии возмущена таким инцидентом. Большинство украинцев убеждены, что культура является частью политики.

Нам очень грустно из-за этой ситуации. Возникает вопрос, уместно ли распространять русскую культуру в школах,

– говорит Василий Гуцул, председатель Ассоциации украинцев Финляндии.

В то же время Горкун-Силен говорит, что это не единичный случай – в Финляндии уже не впервые русский язык и культура ставит украинцев в неудобное положение. По ее словам, хотя многие украинцы понимают и разговаривают на русском, этот язык является травматическим для украинцев. Она удивлена, что финны этого не понимают.

Эйлина Гусатинская из фонда "Культура" утверждает, что русский язык не воспринимается украинцами как нейтральный – он для них ассоциируется с насилием, войной и притеснениями. Она отмечает, что интеграция украинцев в Финляндии должна происходить с уважением, а их национальная идентичность должна признаваться самостоятельной и важной.

