Про війну в школі не говорять: у Фінляндії українку змусили співати російську "Калінку" на уроці

Українка, яка мешкає в Фінляндії, розповіла, що її 11-річну доньку змусили співати російську пісню "Калінка" на уроці музики. Дівчинка відмовлялась, аргументуючи це тим, що вона українка, однак вчитель наголосив, що "у школі про війну не говорять".

Про цей інцидент повідомило фінське видання Yle, пише 24 Канал.

Чому українка мала співати російську пісню?

Українка Ірина Горкун-Сілен із родиною вже довгий час проживає в Фінляндії – її чоловік фін, донька також народилась у Фінляндії. Жінка розповіла, що повернувшись із батьківщини в Фінляндію була сильно обурена ситуацією, яка сталась у доньки в школі.

За словами Горкун-Сілен, на уроці музики дітям дали завдання заспівати російську пісню "Калінка". 11-річна Ніколь відмовилась, аргументувавши це тим, що вона українка і не хоче співати російську пісню, однак вчитель відповів: "У школі про війну не говорять". Ірина, яка сама є музиканткою та флейтисткою, пояснила, що донька все ж заспівала, бо боялась отримати погану оцінку, але це неабияк засмутило жінку.

А що, якби на місці моєї доньки була українська дитина, в якої росіяни вбили батьків?,

– каже Ірина.

Жінка не розуміє, чому знайомство школярів із різними музичними культурами почалось саме з російської. Вона вважає цей випадок спробою нормалізувати війну та країну-агресорку.

Довідково! "Калінка" – відома російська пісня, яку свого часу популяризував хор Червоної Армії. Колектив виступав у багатьох країнах та згодом став одним із головних символів колишнього СРСР й сучасної Росії.

Як коментує цей інцидент директорка та національна рада освіти?

Директорка шведськомовної школи Сторенген в Еспоо Еллінор Геллман пояснює, що навчальний заклад приймає дітей різного походження та дотримується національної навчальної програми.

На таких предметах, як музика, учні можуть зіткнутися з різними культурними проявами, які були ретельно відібрані, щоб підходити для класу та з освітньої точки зору,

– розповідає Геллман.

Водночас директорка зазначає, що вчителів закликають бути уважними до учнів, відповідати на запитання та враховувати потреби всього класу.

Фінська національна рада освіти пояснює, що війна в Україні може робити певний культурний контент емоційно чутливим, тому варто зважати на почуття учнів. За словами юристки Ради, якщо дитина не бажає виконувати якісь завдання на уроці через особисті чи сімейні причини, вчитель має право діяти на власний розсуд і обрати гнучке рішення.

Що кажуть про це українці у Фінляндії?

Українська громада в Фінляндії обурена таким інцидентом. Більшість українців переконані, що культура є частиною політики.

Нам дуже сумно через цю ситуацію. Виникає питання, чи доречно поширювати російську культуру в школах,

– каже Василь Гуцул, голова Асоціації українців Фінляндії.

Водночас Горкун-Сілен каже, що це не поодинокий випадок – у Фінляндії вже не вперше російська мова та культура ставить українців у незручне становище. За її словами, хоч багато українців розуміють і розмовляють російською, ця мова є травматичною для українців. Вона здивована, що фіни цього не розуміють.

Ейліна Гусатинська з фонду "Культура" стверджує, що російська мова не сприймається українцями як нейтральна – вона для них асоціюється із насильством, війною та утисками. Вона наголошує, що інтеграція українців у Фінляндії має відбуватись з повагою, а їхня національна ідентичність повинна визнаватись самостійною та важливою.

