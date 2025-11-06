В Днепре женщина оскорбляла водителя, который отказался говорить на русском: реакция омбудсмена

В Днепре пассажирка такси агрессивно вела себя по отношению к водителю. Причиной стало то, что мужчина общался с ней на украинском языке и отказался говорить на русском.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отреагировала на инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее заявление.

Что известно о конфликте между пассажиркой и водителем такси?

Конфликт между пассажиркой и таксистом случился в Днепре. По словам Ивановской, женщина позволила себе оскорбительные высказывания в отношении водителя и демонстрировала пренебрежительное отношение к государственному языку.

Омбудсмен объяснила, что, по действующему законодательству, языком обслуживания во всех видах пассажирского транспорта является украинский. При этом поставщик услуги и клиент могут использовать и другой, "если это приемлемо для обеих сторон".

Она отметила, что это правило распространяется на только на транспорт, но и на всю сферу обслуживания. Ивановская отметила, что Конституционный Суд в 2021 году признал, что граждане не обязаны владеть другим языком, кроме государственного. Омбудсмен также поблагодарила водителя такси за соблюдение языкового закона и гражданскую позицию.

Мы сильны, когда действуем совместно и поддерживаем тех, кто неукоснительно соблюдает закон и сохраняет языковую устойчивость,

– заявила она.

Что стоит знать об использовании украинского языка?