"Россияне уже воют": политолог указал на новую проблему, которую Путин создал себе

Экономическая ситуация в России постепенно ухудшается. Кремль вынужден повышать налоги, тарифы, цены, прибегать к другим ограничениям, чтобы продолжать войну в Украине. Однако терпение россияне может быть не бесконечным.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, какие последствия экономических проблем в России, что постоянно накапливаются. Он предположил, когда лопнет терпение в отношении власти у российских граждан.

Какие последствия экономического падения для России?

Чаленко отметил, что сейчас негатив, который накапливается от ухудшения экономического состояния страны, не доходит в полной мере до Владимира Путина. Его пытаются нивелировать на уровне губернаторов. Однако чем дальше, тем будет больше недовольства экономической ситуацией в стране.

Я просматривал контент в российском сегменте интернета и пришел к выводу, что люди, которые работают, пытаются прокормить себя, дать работу нескольким работникам, представители микробизнеса, уже воют от тех условий, которые им сейчас ставит Путин,

– подчеркнул он.

Речь идет, в частности, о ряде экономических гаек, которые закручиваются, по российскому бизнесу.

К слову. В России с 1 января 2026 года повысится налог на добавленную стоимость до 22% против предыдущего показателя 20%.

"Понятно, что весь этот негатив рано или поздно будет приводить к определенным локальным бунтам", – объяснил руководитель Центра анализа и стратегий.

Также в России, по словам Чаленко, существуют этнические проблемы, особенно на Кавказе, где ситуация может внезапно выйти из-под контроля.

Однако российские власти вместо того, чтобы попытаться решить эти проблемы внутри России, продолжают бросать ресурсы на войну против Украины. Это и дальше высасывает силы из миллионов российских граждан,

– отметил он.

Все проблемы в том, по его мнению, что россияне до конца не осознали, что все это является следствием российской империалистической реваншистской политики.

Обратите внимание! 21 ноября вступят в силу санкции, которые ввели США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Среди предусмотренных ограничений – блокирование имущества и долей этих компаний на территории США. Кроме того, санкции распространяются на 31 их дочернюю компанию.

В то же время Украине, по его мнению, не надо ждать, когда в России начнутся протесты. Понятно, что сейчас все направлено на как можно более быстрое завершение войны. Однако сам Путин не осознает, что чем дольше продолжается эта широкомасштабная война, тем потом будет гораздо сложнее исправлять проблемы внутри России.

Какие проблемы угрожают российской экономике?