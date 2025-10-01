Утром среды, 1 октября, во время атаки дрона пострадал экс-гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он попал в больницу, где вскоре умер.

Деталями поделился еще один предатель с Херсонщины – гауляйтер оккупированной части области Владимир Сальдо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское "РИА Новости".

Смотрите также Россия обстреливает Херсон северокорейскими боеприпасами: что известно о JU-90

Что известно о смерти Владимира Леонтьева?

Бывший гауляйтер оккупированной Новой Каховки, а теперь председатель так называемого совета депутатов Леонтьев якобы получил тяжелые ранения после утренней атаки 1 октября. Пропагандисты пишут о украинском тяжелом ударном дроне "Баба Яга".

По словам Сальдо, сначала пострадавший находился в тяжелом состоянии в больнице. Однако вскоре коллаборант умер.

Место атаки на Владимира Леонтьева / Фото Сальдо

С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось,

– написал Сальдо.

Справка: 61-летний Владимир Леонтьев – бывший "глава" оккупационной администрации Новой Каховки. В апреле 2022 года он получил подозрение в коллаборационной деятельности, а затем – в причастности к похищению журналиста Олега Батурина. Кроме того Леонтьев заочно получил 15 лет лишения свободы по обвинению в "нарушении законов и обычаев войны", поскольку приказал российским военным похитить и пытать мэра Берислава Александра Шаповалова.

Потери врага в войне против Украины: последние новости