1 жовтня, 11:17
Ексгауляйтер Нової Каховки помер у лікарні після атаки БпЛА

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Ексгауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв помер у лікарні 1 жовтня.
  • Уранці колаборант був важко поранений під час атаки нібито українського дрона.

Уранці середи, 1 жовтня, під час атаки дрона постраждав ексгауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Він потрапив до лікарні, де невдовзі помер.

Деталями поділився ще один зрадник із Херсонщини – гауляйтер окупованої частини області Володимир Сальдо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське "РІА Новини".

Дивіться також Росія обстрілює Херсон північнокорейськими боєприпасами: що відомо про JU-90 

Що відомо про смерть Володимира Леонтьєва?

Колишній гауляйтер окупованої Нової Каховки, а тепер голова так званої ради депутатів Леонтьєв нібито отримав тяжкі поранення після ранкової атаки 1 жовтня. Пропагандисти пишуть про український важкий ударний дрон "Баба Яга".

За словами Сальдо, спершу постраждалий перебував у важкому стані в лікарні. Однак незабаром колаборант помер.

Місце атаки на Володимира Леонтьєва / Фото Сальдо

З великим сумом повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалося,
– написав Сальдо. 

Довідка: 61-річний Володимир Леонтьєв – колишній "глава" окупаційної адміністрації Нової Каховки. У квітні 2022 року він отримав підозру в колабораційній діяльності, а згодом – у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна. Окрім того, Леонтьєв заочно отримав 15 років позбавлення волі за звинуваченням у "порушенні законів та звичаїв війни", оскільки наказав російським військовим викрасти й катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

Втрати ворога на війні проти України: останні новини

  • Сили оборони ліквідували уродженця Грузії та командира штурмової роти окупантів – 29-річного Батала Бігваву. Окупант служив у інтернаціональній бригаді "П'ятнашки" та брав участь у війні проти України з 2022 року.

  • Унаслідок операції ГУР з допомогою руху визволення Кавказу поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю було знищено трьох росгвардійців, зокрема підполковника, що очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард".

  • За даними ДШВ ЗСУ, у російсько-українській війні вже загинуло понад 500 іноземних найманців із 28 країн. Багато ліквідованих окупантів – саме з африканського континенту.