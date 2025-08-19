Бывшего главу Центральной медико-социальной экспертной комиссии и семерых его подчиненных разоблачили на организации масштабной схемы по оформлению фиктивных инвалидностей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины и Офис Генерального прокурора.

В чем подозревают должностных лиц МСЭК?

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Нацполиции Украины сообщили о подозрении бывшему председателю Центральной МСЭК и семи членам организованной группы в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов.

Экс-глава Центральной МСЭК подозревается в систематической выдаче актов осмотра и справок об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований,

– говорится в сообщении.

В состав группы входили его заместитель – адвокат и врач, четыре члена комиссии и один семейный врач КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района Киева".

Участники группы изготавливали и регистрировали поддельные направления врачебно-консультативных комиссий, на основании которых устанавливали инвалидность. Известно также, что документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего граждане получали право на социальные льготы и выплаты.

По данным следствия, в 2024 – 2025 годах по меньшей мере 14 граждан незаконно получили справки об инвалидности. На основании этих документов Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 миллиона гривен.

Сейчас чиновникам инкриминируют организацию и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы, а также служебный подлог. Следствие также устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, и проверяет круг граждан, которые получили справки об инвалидности без законных оснований.

Что известно о последних скандалах с МСЭК?