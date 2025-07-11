Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Национальной полиции и Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал. Организаторам и "клиентам" уже объявили подозрения.
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Что известно о преступной схеме?
Фальшивые справки МСЭК злоумышленники изготавливали в арендованной квартире на самодельном оборудовании. Стоимость одной такой "услуги" стартовала от 2 000 долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около 1 миллиона гривен.
В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 50 одновременных обысков в помещениях, автомобилях производителей и заказчиков поддельных документов. Изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и тому подобное.
Правоохранители провели обыски: смотрите фото
Подозрения получили:
- 2 организатора схемы – за подделку и сбыт документов и умышленное препятствование деятельности ВСУ;
- 4 клиенты – за уклонение военнослужащих от несения военной службы путем подделки документов;
- еще 2 человека – за уклонение от призыва по мобилизации.
Сейчас об установленных досудебным расследованием факты информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП – прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.
Для организаторов схемы применили меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Нацполиция ликвидировала преступную группу: смотрите видео
Напомним, в сотрудничестве с СБУ, ГБР и Офисом Генпрокурора Министерство здравоохранения уже отменило 445 решений МСЭК о предоставлении инвалидности чиновникам.