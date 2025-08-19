Колишнього голову Центральної медико-соціальної експертної комісії та сімох його підлеглих викрили на організації масштабної схеми з оформлення фіктивних інвалідностей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України та Офіс Генерального прокурора.

У чому підозрюють посадовців МСЕК?

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Нацполіції України повідомили про підозру колишньому голові Центральної МСЕК та семи членам організованої групи в зловживаннях службовим становищем і підробленні офіційних документів.

Ексголова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав,

– йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ексголова Центральної МСЕК систематично видавав акти огляду та довідки про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав. До складу групи входили його заступниця – адвокатка та лікарка, чотири члени комісії та один сімейний лікар КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району Києва".

Учасники групи виготовляли й реєстрували підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій, на підставі яких встановлювали інвалідність. Відомо також, що документи підписувалися і завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого громадяни отримували право на соціальні пільги та виплати.

За даними слідства, у 2024 – 2025 роках щонайменше 14 громадян незаконно отримали довідки про інвалідність. На підставі цих документів Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 мільйона гривень.

Наразі посадовцям інкримінують організацію та зловживання службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення. Слідство також встановлює інших осіб, які могли бути причетні до незаконної діяльності, та перевіряє коло громадян, які отримали довідки про інвалідність без законних підстав.

Що відомо про останні скандали з МСЕК?