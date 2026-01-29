В Австрии требуют лишить гражданства скандальную главу МИД, которая танцевала с Путиным, –СМИ
- Австрийская либеральная партия NEOS требует лишить Карин Кнайсль австрийского гражданства из-за ее переезда в Россию и негативных комментариев об Австрии.
- NEOS готовит юридическую жалобу для аннулирования гражданства, обвиняя Кнайсль в пропаганде в пользу президента России Владимира Путина.
В Австрии разгорелся политический скандал вокруг экс-главы МИД Карин Кнайсль. Либеральная партия NEOS требует лишить ее австрийского гражданства после переезда в Россию и публичной критики Австрии.
Об этом информируют местные медиа со ссылкой на заявление представителей партии изданию Krone.
Почему экоглаву МИД Австрии хотят лишить гражданства?
Австрийская либеральная партия NEOS выступила с требованием лишить австрийского гражданства министра иностранных дел Карин Кнайсль. Она занимала эту должность с 2017 по 2019 год и получила широкую известность из-за танцев с Владимиром Путиным на собственной свадьбе в 2018 году.
Карин Кнайсль танцует с Путиным на своей свадьбе в Гамильце в августе 2018 года / АР (Roland Schlager)
Партия инициировала лишение гражданства после того, как дипломат в одном из публичных комментариев негативно высказалась о своей родине.
В NEOS отметили, что партия готовит юридическую жалобу, чтобы начать официальную процедуру по аннулированию Карин Кнайсль австрийского гражданства.
Кроме того, ранее Кнайсль обвиняли в распространении "проплаченной пропаганды в пользу президента России Владимира Путина и ему подобных".
На службе у Путина Кнайсль символически распространяет только одно послание: Австрия – ворота в ад, путинская Россия – райский сад,
– заявил депутат от NEOS Янник Шетти.
Также Шетти резко раскритиковал дипломата за эксплуатацию своего бывшего министерского статуса в Австрии в коммерческих целях.
Впрочем российские власти неоднократно отвергала обвинения в пропаганде и злонамеренных действиях против западных стран, вместо этого указывая на якобы все большую русофобию на Западе.
Чем Карин Кнайсль занимается в России и что ее связывает с Путиным?
Экс-представительница поехала в Россию в 2023 году, однако ее отношения с Кремлем начались гораздо раньше. На должность в правительстве в 2017 году ее выдвинула крайне правая Партия свободы, которая продвигала позиции евроскептицизма и выступала за улучшение отношений с Москвой.
Уже в 2018 году президент России Владимир Путин посетил свадьбу тогдашнего министра МИД Австрии в Гамильце по дороге на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В том же году Кнайсль заявила, что санкции против России, которые ввели после аннексии Крыма, не были эффективными.
Кроме того, в 2020 году экс-глава МИД начала писать колонки для российского пропагандистского канала RT, главным редактором которого является Маргарита Симоньян.
"Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", – сообщила Симоньян.
В 2021 году бывшая чиновница присоединилась к совету директоров российской государственной компании "Роснефть". Однако после вторжения России в Украину и внедрения Евросоюзом санкций против компании она оставила эту должность.
Впоследствии, в 2023 году, стало известно, что Карин Кнайсль поселилась на селе в Рязанской области и возглавила центр G.O.R.K.I. "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России" при Санкт-Петербургском госуниверситете.