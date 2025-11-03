Об этих проблемах рассказал Дитмар Пихлер, ведущий австрийский эксперт по дезинформации, главный аналитик Inved.eu и основатель венской сети Disinfo Resilience Network. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Insight News Media.

Как Австрия стала центром российской пропаганды в Европе?

В интервью изданию Insight News Media Пихлер подробно объяснил, как Кремль выстраивает свои влияния в Австрии – через медиа, политические структуры, общественные движения и даже систему образования.

Вена является определенным центром активности. Когда речь идет о разведке, большинство представляет шпионаж, кражу информации. Но еще с советских времен немало агентов КГБ и дипломатов занимались не столько сбором данных, сколько продвижением российских интересов и пропаганды.

Их задача – не только влияние на австрийское общество, но и лоббирование российской позиции в международных организациях, которых в Вене очень много. Часто можно встретить людей, которые на публике демонстрируют проукраинскую позицию, но на самом деле имеют связи с российским посольством.

Основная задача России – добиться возвращения к власти более пророссийского правительства.

"У нас самое прозападное правительство, которое мы когда-либо имели. У нас очень прозападный министр иностранных дел и четкая позиция относительно полномасштабного вторжения России в Украину", – говорит Пихлер.

Россия пытается играть на теме австрийского нейтралитета. По закону он касается только военной сферы, то есть мы не можем предоставлять оружие Украине или размещать базы.

Цель очевидна: ослабить Европейский Союз. Есть примеры в соседних странах – Орбан в Венгрии, Фицо в Словакии, события в Чехии. Если Австрия сместится в ту же сторону, это станет серьезным ударом по европейскому единству.

Австрийский публичный дискурс очень поверхностный. Многие до сих пор верят, что Путин "хочет только Крым" или только Донбасс. Люди не осознают, что российская цель – полное покорение Украины, ее демилитаризация, уничтожение идентичности, установление марионеточного правительства.

А я такой: "Что за черт? Украинцы этого не приняли, значительная часть мира осудила это, но никто ничего с этим не сделал. То же касалось российского (псевдо)скрытого вторжения в Донецк и Луганск в 2014 году. Поэтому, конечно, дело не только в этом",

– говорит эксперт.

Из-за страха перед НАТО у части австрийцев прекрасно работает российский нарратив "Россию спровоцировали". Это воспринимается даже среди образованных людей.

"И если вы действительно ненавидите НАТО, то этот нарратив – что Россия должна была защищаться от расширения НАТО, чего даже не происходило в Украине – к сожалению, работает очень хорошо", – объясняет он.

Пихлер отмечает, что российская пропаганда в Австрии имеет два уровня. Первый – откровенная, с риторикой "Путин был вынужден". Второй – "интеллектуальный", где все подается как альтернативный взгляд: мол, "Так, а как насчет НАТО?", "Россию спровоцировали", "Глобальный Юг видит вещи по-другому" и "Нам следует поговорить с Китаем".

Такие мысли звучат даже в больших ток-шоу, в университетах и даже в школьных учебниках. В одном из них, который Пихлер помог отозвать, было написано, что украинская армия "напала на русских на востоке Украины". В другом "ДНР/ЛНР" сравнивали с движением за независимость в Шотландии.

Представляете? Сравнивать движение за независимость в Шотландии с "ДНР ЛНР"! И это было в школьном учебнике – не в социальных сетях, не на RT или "Россия 24", а в австрийском школьном учебнике,

– подчеркивает Пихлер.

Чаще всего среди внутренних проблем Австрии Россия эксплуатирует нейтралитет, вопросы безопасности, отношения с НАТО, а также энергетическую зависимость. Кремль пытается показать, что Австрия "выиграет", только если останется в стороне европейской солидарности.

