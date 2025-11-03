Про ці проблеми розповів Дітмар Піхлер, провідний австрійський експерт з дезінформації, головний аналітик Inved.eu та засновник віденської мережі Disinfo Resilience Network. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Insight News Media.

Дивіться також Кирієнко з адміністрації Путіна прибув на Донеччину: до нього доєднається Герасимов

Як Австрія стала центром російської пропаганди у Європі?

В інтерв’ю виданню Insight News Media Піхлер детально пояснив, як Кремль вибудовує свої впливи в Австрії – через медіа, політичні структури, громадські рухи та навіть систему освіти.

Відень є певним центром активності. Коли йдеться про розвідку, більшість уявляє шпигунство, крадіжку інформації. Але ще з радянських часів чимало агентів КДБ та дипломатів займалися не стільки збором даних, скільки просуванням російських інтересів і пропаганди.

Їхнє завдання – не лише вплив на австрійське суспільство, а й лобіювання російської позиції у міжнародних організаціях, яких у Відні дуже багато. Часто можна зустріти людей, які на публіці демонструють проукраїнську позицію, але насправді мають зв’язки з російським посольством.

Основне завдання Росії – домогтися повернення до влади більш проросійського уряду.

"У нас найбільш прозахідний уряд, який ми коли-небудь мали. У нас дуже прозахідний міністр закордонних справ і чітка позиція щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – каже Піхлер.

Росія намагається грати на темі австрійського нейтралітету. За законом він стосується лише військової сфери, тобто ми не можемо надавати зброю Україні чи розміщувати бази.

Мета очевидна: послабити Європейський Союз. Є приклади в сусідніх країнах – Орбан в Угорщині, Фіцо у Словаччині, події в Чехії. Якщо Австрія зміститься у той самий бік, це стане серйозним ударом по європейській єдності.

Австрійський публічний дискурс дуже поверховий. Багато хто досі вірить, що Путін "хоче лише Крим" або лише Донбас. Люди не усвідомлюють, що російська мета – повне підкорення України, її демілітаризація, знищення ідентичності, встановлення маріонеткового уряду.

А я такий: "Що за чорт? Українці цього не прийняли, значна частина світу засудила це, але ніхто нічого з цим не зробив. Те саме стосувалося російського (псевдо)прихованого вторгнення до Донецька та Луганська у 2014 році. Тож, звичайно, справа не лише в цьому",

– каже експерт.

Через страх перед НАТО у частини австрійців чудово працює російський наратив "Росію спровокували". Це сприймається навіть серед освічених людей.

"І якщо ви справді ненавидите НАТО, то цей наратив – що Росія мусила захищатися від розширення НАТО, чого навіть не відбувалося в Україні – на жаль, працює дуже добре", – пояснює він.

Піхлер зазначає, що російська пропаганда в Австрії має два рівні. Перший – відверта, з риторикою "Путін був змушений". Другий – "інтелектуальний", де все подається як альтернативний погляд: мовляв, "Так, а як щодо НАТО?", "Росію спровокували", "Глобальний Південь бачить речі по-іншому" та "Нам слід поговорити з Китаєм".

Такі думки звучать навіть у великих ток-шоу, в університетах і навіть у шкільних підручниках. В одному з них, який Піхлер допоміг відкликати, було написано, що українська армія "напала на росіян на сході України". В іншому "ДНР/ЛНР" порівнювали з рухом за незалежність у Шотландії.

Уявляєте? Порівнювати рух за незалежність у Шотландії з "ДНР ЛНР"! І це було в шкільному підручнику – не в соціальних мережах, не на RT чи "Росія 24", а в австрійському шкільному підручнику,

– підкреслює Піхлер.

Найчастіше серед внутрішніх проблем Австрії Росія експлуатує нейтралітет, питання безпеки, відносини з НАТО, а також енергетичну залежність. Кремль намагається показати, що Австрія "виграє", лише якщо залишиться осторонь європейської солідарності.

Останні приклади гучної російської пропаганди