Про це інформують місцеві медіа з посиланням на заяву представників партії виданню Krone.

Чому екочільницю МЗС Австрії хочуть позбавити громадянства?

Австрійська ліберальна партія NEOS виступила з вимогою позбавити австрійського громадянства міністерку закордонних справ Карін Кнайсль. Вона обіймала цю посаду з 2017 по 2019 рік та здобула широку популярність через танці з Володимиром Путіним на власному весіллі у 2018 році.



Карін Кнайсль танцює з Путіним на своєму весіллі в Гамільці в серпні 2018 року / АР (Roland Schlager)

Партія ініціювала позбавлення громадянства після того, як дипломатка в одному з публічних коментарів негативно висловилась про свою батьківщину.

У NEOS зауважили, що партія готує юридичну скаргу, аби розпочати офіційну процедуру з анулювання Карін Кнайсль австрійського громадянства.

Крім того, раніше Кнайсль звинувачували у поширенні "проплаченої пропаганди на користь президента Росії Володимира Путіна та йому подібних".

На службі у Путіна Кнайсль символічно поширює лише одне послання: Австрія – брама в пекло, путінська Росія – райський сад,

– заявив депутат від NEOS Яннік Шетті.

Також Шетті різко розкритикував дипломатку за експлуатацію свого колишнього міністерського статусу в Австрії в комерційних цілях.

Втім російська влада неодноразово відкидала звинувачення у пропаганді та зловмисних діях проти західних країн, натомість вказуючи на нібито чимраз більшу русофобію на Заході.

Чим Карін Кнайсль займається у Росії та що її пов'язує із Путіним?

Експредставниця поїхала до Росії у 2023 році, однак її відносини із Кремлем розпочались набагато раніше. На посаду в уряді у 2017 році її висунула вкрай права Партія свободи, яка просувала позиції євроскептицизму та виступала за покращення відносин із Москвою.

Вже у 2018 році президент Росії Володимир Путін відвідав весілля тодішньої міністерки МЗС Австрії у Гамільці дорогою на зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У тому ж році Кнайсль заявила, що санкції проти Росії, які запровадили після анексії Криму, не були ефективними.

Крім того, у 2020 році ексочільниця МЗС почала писати колонки для російського пропагандистського каналу RT, головною редакторкою якого є Маргарита Симоньян.

"Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки", – повідомила Симоньян.

У 2021 році колишня чиновниця приєдналась до ради директорів російської державної компанії "Роснефть". Проте після вторгнення Росії в Україну та впровадження Євросоюзом санкцій проти компанії вона залишила цю посаду.

Згодом, у 2023 році, стало відомо, що Карін Кнайсль оселилася на селі в Рязанській області та очолила центр G.O.R.K.I. "Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії" при Санкт-Петербурзькому держуніверситеті.