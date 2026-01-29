Об этом информируют местные медиа со ссылкой на заявление представителей партии изданию Krone.

Почему экоглаву МИД Австрии хотят лишить гражданства?

Австрийская либеральная партия NEOS выступила с требованием лишить австрийского гражданства министра иностранных дел Карин Кнайсль. Она занимала эту должность с 2017 по 2019 год и получила широкую известность из-за танцев с Владимиром Путиным на собственной свадьбе в 2018 году.



Карин Кнайсль танцует с Путиным на своей свадьбе в Гамильце в августе 2018 года / АР (Roland Schlager)

Партия инициировала лишение гражданства после того, как дипломат в одном из публичных комментариев негативно высказалась о своей родине.

В NEOS отметили, что партия готовит юридическую жалобу, чтобы начать официальную процедуру по аннулированию Карин Кнайсль австрийского гражданства.

Кроме того, ранее Кнайсль обвиняли в распространении "проплаченной пропаганды в пользу президента России Владимира Путина и ему подобных".

На службе у Путина Кнайсль символически распространяет только одно послание: Австрия – ворота в ад, путинская Россия – райский сад,

– заявил депутат от NEOS Янник Шетти.

Также Шетти резко раскритиковал дипломата за эксплуатацию своего бывшего министерского статуса в Австрии в коммерческих целях.

Впрочем российские власти неоднократно отвергала обвинения в пропаганде и злонамеренных действиях против западных стран, вместо этого указывая на якобы все большую русофобию на Западе.

Чем Карин Кнайсль занимается в России и что ее связывает с Путиным?

Экс-представительница поехала в Россию в 2023 году, однако ее отношения с Кремлем начались гораздо раньше. На должность в правительстве в 2017 году ее выдвинула крайне правая Партия свободы, которая продвигала позиции евроскептицизма и выступала за улучшение отношений с Москвой.

Уже в 2018 году президент России Владимир Путин посетил свадьбу тогдашнего министра МИД Австрии в Гамильце по дороге на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В том же году Кнайсль заявила, что санкции против России, которые ввели после аннексии Крыма, не были эффективными.

Кроме того, в 2020 году экс-глава МИД начала писать колонки для российского пропагандистского канала RT, главным редактором которого является Маргарита Симоньян.

"Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", – сообщила Симоньян.

В 2021 году бывшая чиновница присоединилась к совету директоров российской государственной компании "Роснефть". Однако после вторжения России в Украину и внедрения Евросоюзом санкций против компании она оставила эту должность.

Впоследствии, в 2023 году, стало известно, что Карин Кнайсль поселилась на селе в Рязанской области и возглавила центр G.O.R.K.I. "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России" при Санкт-Петербургском госуниверситете.