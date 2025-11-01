Радше за все це була ідея самого Кирієнка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО України, лейтенанта Андрія Коваленка.

Яка мета Росії?

Росія заявила про нібито "облогу" українських захисників у Покровську, запевнивши, що може допустити туди іноземні ЗМІ. Невдовзі після цього у Донецьку область прибув Сергій Кирієнко з адміністрації Путіна.

Запрошувати іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ – це була його ідея, бо саме він відповідає як за пропаганду, так і за регіональну політику в Путіна. Зараз Кірієнко побачить на власні очі, що реалізація його божевілля не є можливою,

– написав Коваленко.

Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону скептично оцінив бажання росіян запросити західних журналістів, зокрема, через активність дронів.

Зазначмо, що за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, незабаром до Сергія Кирієнка приєднається начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

Що кажуть західні журналісти?

Своєю чергою журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, що отримав відповідне запрошення від адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Він показав лист, у якому Росія запевняє, що готова тимчасово припинити бойові дії біля Покровська та Куп'янська, і організувати коридори для переміщення. Рьопке висміяв подібну пропозицію Москви.

Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але ж! Бажаю вам насолоджуватися цим, прокремлівські рупори,

– написав він.



Лист, який надіслали Юліану Рьопке / Х

Що цьому передувало?