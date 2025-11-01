Скорее всего это была идея самого Кириенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Украины, лейтенанта Андрея Коваленко.
Какова цель России?
Россия заявила о якобы "осаде" украинских защитников в Покровске, заверив, что может допустить туда иностранные СМИ. Вскоре после этого в Донецкую область прибыл Сергей Кириенко из администрации Путина.
Приглашать иностранных журналистов в Покровск и Купянск – это была его идея, потому что именно он отвечает как за пропаганду, так и за региональную политику у Путина. Сейчас Кириенко увидит собственными глазами, что реализация его безумия не является возможной,
– написал Коваленко.
В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона скептически оценил желание россиян пригласить западных журналистов, в частности, из-за активности дронов.
Отметим, что по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вскоре к Сергею Кириенко присоединится начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
Что говорят западные журналисты?
В свою очередь журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил на своей странице в соцсети Х, что получил соответствующее приглашение от администрации российского диктатора Владимира Путина.
Он показал письмо, в котором Россия уверяет, что готова временно прекратить боевые действия у Покровска и Купянска, и организовать коридоры для перемещения. Рёпке высмеял подобное предложение Москвы.
Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Я так не думаю. Но ведь! Желаю вам наслаждаться этим, прокремлевские рупоры,
– написал он.
Письмо, которое прислали Юлиану Рёпке / Х
Что этому предшествовало?
Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении был нанесён удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но такой бригады в ВСУ не существует, поэтому кого "победило" Министерство обороны России – неизвестно.
Виктор Трегубов в эфире 24 Канала ранее сообщал, что приглашая журналистов, они могут пытаться доказать свои "достижения" на этом участке фронта, и оккупанты пытаются сделать некий "анонс".