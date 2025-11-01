Такое мнение в эфире 24 Канала высказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, отметив, что из-за ухудшения погодных условий враг не будет иметь возможности далеко продвигаться. Интересно, что о приглашении объявил сам Владимир Путин.

Представитель объяснил, что россияне применяют тактику малых групп и просачивания. Однако из-за наступления холодов такие действия будут неэффективны – поскольку травы уже фактически не будет или она будет пожелтевшая, российскую пехоту будет легко увидеть и уничтожить. Враг также не сможет применять технику, которую будут уничтожать украинские дроны.

Поэтому перед тем, как это будет системно, россиянам надо зафиксировать "победу", они готовятся. Враг должен был взять Купянск и продвигаться дальше, но им это не удается,

– подчеркнул он.

Трегубов добавил, что оккупанты пытаются сделать некий "анонс". Интересно, что раньше о таком говорили разве что российские пропагандисты, теперь же подобные заявления озвучивает сам Путин. То есть российская ложь уже вышла на самый высокий уровень.

