Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, зазначивши, що через погіршення погодних умов ворог не матиме можливості далеко просуватись. Цікаво, що про запрошення оголосив сам Володимир Путін.

Речник пояснив, що росіяни застосовують тактику малих груп та просочування. Однак через настання холодів такі дії будуть неефективні – оскільки трави вже фактично не буде або вона буде пожовкла, російську піхоту буде легко побачити та знищити. Ворог також не зможе застосовувати техніку, яку будуть знищувати українські дрони.

Тому перед тим, як це буде системно, росіянам треба зафіксувати "перемогу", вони готуються. Ворог мав взяти Куп'янськ і просуватись далі, але їм це не вдається,

– підкреслив він.

Трегубов додав, що окупанти намагаються зробити такий собі "анонс". Цікаво, що раніше про таке говорили хіба що російські пропагандисти, тепер ж подібні заяви озвучує сам Путін. Тобто російська брехня вже вийшла на найвищий рівень.

Зауважте! Раніше Тригубов повідомив, що ситуація на Куп'янщині є оптимістичнішою, ніж раніше. За його словами, ворожий план там не йде так, як хотіли окупанти.

