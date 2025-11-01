Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою за результатами наради щодо санкційної роботи.
Що Зеленський каже про плани Кремля?
За словами українського лідера, у 2025 році окупанти випустили близько 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і прагнуть перевищити цю цифру наступного року.
Вони хочуть збільшити артилерію й міномети до 8 мільйонів снарядів на рік. Цифра важка, але ми її не боїмося,
– заявив Президент.
Втім, він додав, що російська оборонна промисловість стикається з проблемами через санкції. Москва не має достатньої кількості комплектуючих для ракет, тож наростити їх виробництво наразі не може.
За словами Зеленського, найбільшим викликом для України залишається боротьба з російськими БПЛА – саме цей напрям потребує посиленого розвитку та міжнародної підтримки.
Війна Росії з Україною: що відомо про останні новини?
Нагадаємо, що 31 жовтня ГУР провело спецоперацію на території Московської області. Був підірваний нафтопродуктопровід "Кольцевой". Це надважливий військовий об'єкт Росії.
У ніч проти 1 листопада Росія перебувала під атакою безпілотників. Вранці у російському мінобороні заявили, що за ніч над країною нібито знешкодили майже 100 дронів.
Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що впродовж літа 2025 року українці атакували російські потяги, які постачали ворожим військам усе необхідне. Зокрема, атаки на Запорізькому напрямку ефективно підривають російську логістику.