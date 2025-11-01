Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою за результатами наради щодо санкційної роботи.

Дивіться також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

Що Зеленський каже про плани Кремля?

За словами українського лідера, у 2025 році окупанти випустили близько 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і прагнуть перевищити цю цифру наступного року.

Вони хочуть збільшити артилерію й міномети до 8 мільйонів снарядів на рік. Цифра важка, але ми її не боїмося,

– заявив Президент.

Втім, він додав, що російська оборонна промисловість стикається з проблемами через санкції. Москва не має достатньої кількості комплектуючих для ракет, тож наростити їх виробництво наразі не може.

За словами Зеленського, найбільшим викликом для України залишається боротьба з російськими БПЛА – саме цей напрям потребує посиленого розвитку та міжнародної підтримки.

Війна Росії з Україною: що відомо про останні новини?