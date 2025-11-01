Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой по результатам совещания по санкционной работе.

Что Зеленский говорит о планах Кремля?

По словам украинского лидера, в 2025 году оккупанты выпустили около 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и стремятся превысить эту цифру в следующем году.

Они хотят увеличить артиллерию и минометы до 8 миллионов снарядов в год. Цифра тяжелая, но мы ее не боимся,

– заявил Президент.

Впрочем, он добавил, что российская оборонная промышленность сталкивается с проблемами из-за санкций. Москва не имеет достаточного количества комплектующих для ракет, поэтому нарастить их производство пока не может.

По словам Зеленского, самым большим вызовом для Украины остается борьба с российскими БПЛА – именно это направление требует усиленного развития и международной поддержки.

