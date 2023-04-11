Для вывоза металлолома в ЕС компании-экспортеры используют недостоверные данные, – СМИ

Для получения сертификатов Euro.1 при вывозе металлолома в ЕС компании-экспортеры используют недостоверные данные. При этом Гостаможслужба отказалась объяснить приведенные факты выдачи сертификатов на сомнительных основаниях.

Об этом говорится в расследовании издания "Телеграф". В частности, в материале приводятся факты указания одной из компаний-экспортеров металлолома несуществующего адреса в городе Каменское, где якобы расположен склад.

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В качестве поставщика металлолома в документах указывают предприятие в Краматорске, принадлежащее гражданину России, которое с февраля 2022 года не подает налоговою отчетность и находится в простое. К тому же реальные поставки металлолома, согласно базе налоговых накладных, в несколько раз меньше объемов, фигурирующих в базе Гостаможслужбы.

Государственная таможенная служба в течение марта провела закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе останавливали. Но в итоге это привело к удвоению суммы взяток для таможенников с 50 до 100 долларов за каждую тонну экспортируемого лома,

– отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Гостаможслужба отказалась объяснить приведенные факты выдачи сертификатов на сомнительных основаниях, поскольку "в соответствии со статьей 37 Таможенного кодекса Украины информация и документы о происхождении металлолома, предоставленные субъектами хозяйствования для выдачи сертификатов по перевозке (происхождению) товара EUR.1, являются конфиденциальными".

Издание напоминает, что украинские экспортеры лома черных металлов в марте 2023 года, по предварительным данным, вывезли в страны Евросоюза около 16,4 тысячи тонн сырья, что на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, экспортеры еще раз обновили исторический максимум на этом экспортном направлении, которое было зафиксировано в феврале текущего года.