Для вивезення металобрухту в ЄС компанії-експортери використовують недостовірні дані, – ЗМІ

Для отримання сертифікатів Euro.1 при вивезенні металобрухту в ЄС компанії-експортери використовують недостовірні дані. При цьому Держмитслужба відмовилась пояснити наведені факти видачі сертифікатів на сумнівних підставах.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Телеграф". Зокрема, у матеріалі наводяться факти вказування однією з компаній-експортерів брухту неіснуючої адреси у місті Кам'янське, де нібито розташований склад.

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Як постачальника брухту у документах вказують підприємство у Краматорську, яке належить громадянину Росії, і з лютого 2022 року не подає податкової звітності та перебуває у простої. До того ж реальні поставки металобрухту, згідно з базою податкових накладних, у кілька разів менші, ніж обсяги, які фігурують у базі Держмитслужби.

Державна митна служба протягом березня провела закриту внутрішню перевірку митниць Волині, Рівного та Львова. Деякі партії брухту на кордоні зупиняли. Але в підсумку це призвело до подвоєння суми хабарів для митників з 50 до 100 доларів за кожну тонну експортованого брухту,

– зазначає видання.

Журналісти наголошують, що Держмитслужба відмовилась пояснити наведені факти видачі сертифікатів на сумнівних підставах, оскільки "відповідно до статті 37 Митного кодексу України інформація та документи про походження металобрухту, подані субʼєктами господарювання для видачі сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1, є конфіденційними".

Видання нагадує, що українські експортери брухту чорних металів у березні 2023 року, за попередніми даними, вивезли до країн Євросоюзу близько 16,4 тисячі тонн сировини, що на 8% більше порівняно з попереднім місяцем. Таким чином, експортери вкотре оновили історичний максимум на цьому експортному напрямі, який був зафіксований у лютому поточного року.