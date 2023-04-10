Таким чином, експортери вкотре оновили історичний максимум на цьому експортному напрямі, який був зафіксований у лютому поточного року, інформує один з учасників ринку.

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Темпи експорту продовжують зростати

"У березні головним експортним напрямком українського металобрухту залишалася Польща, невеликі обсяги постачалися до Словаччини та Литви. При цьому зросло і середньодобове відвантаження до 0,53 тисячі тонн на день порівняно з 0,5 тисяч тонн у лютому. Тобто темпи зростання експорту не припиняються не зважаючи ні на що", – сказав один з учасників ринку.

За словами іншого джерела, знайомого з ситуацією, розпочате у березні розслідування ДБР щодо незаконних схем з видачі сертифіката походження EUR.1 на Волинській митниці лише незначно вплинуло на експорт металобрухту.

Митники у Рівному та Львові продовжують "заплющувати очі" на надані експортерами фіктивні документи та видавати сертифікати, що дозволяють експортувати брухт з оплатою мита у розмірі 3 євро/тонну замість 180 євро. При цьому серед одержувачів українського металобрухту немає жодного меткомбінату, хоча з бюрократичного погляду EUR.1 має видаватися під постачання кінцевим споживачам,

– зазначив він.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року експорт брухту чорних металів з України до країн Євросоюзу досяг історичного максимуму, перевищивши показник 15 тисяч тонн сировини. Згідно з заявою ОП "Укрметалургпром", падіння заготівлі брухту спільно з його величезним експортом поставило металургійну галузь на межу катастрофи: дефіцит сировини за підсумками 1 кварталу становив 100 тисяч тонн. За прогнозом "Укрметалургпрому", у 2 кварталі цей показник збільшуватиметься.