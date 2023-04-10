Таким образом, экспортеры вновь обновили исторический максимум на этом экспортном направлении, которое было зафиксировано в феврале текущего года, информирует один из участников рынка.

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Темпы экспорта продолжают расти

"В марте главным экспортным направлением украинского металлолома оставалась Польша, небольшие объемы поставлялись в Словакию и Литву. При этом выросла и среднесуточная отгрузка до 0,53 тысяч тонн в день по сравнению с 0,5 тысяч тонн в феврале. То есть темпы роста экспорта не прекращаются, не смотря ни на что", – сказал один из участников рынка.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, начатое в марте расследование ДБР по незаконным схемам по выдаче сертификата происхождения EUR.1 на Волынской таможне лишь незначительно повлияло на экспорт металлолома.

Таможенники в Ровно и Львове продолжают "закрывать глаза" на предоставленные экспортерами фиктивные документы и выдавать сертификаты, позволяющие экспортировать лом с оплатой пошлины в размере 3 евро/тонну вместо 180 евро. При этом среди получателей украинского металлолома нет ни одного меткомбината, хотя с бюрократической точки зрения EUR.1 должен выдаваться под поставку конечным потребителям,

– отметил он.

Напомним, что в феврале 2023 года экспорт лома черных металлов из Украины в страны Евросоюза достиг исторического максимума, превысив показатель 15 тысяч тонн сырья. Согласно заявлению ОП "Укрметаллургпром", падение заготовки лома совместно с его огромным экспортом поставило металлургическую отрасль на грань катастрофы: дефицит сырья по итогам 1 квартала составил 100 тысяч тонн. По прогнозу "Укрметаллургпрома", во 2 квартале этот показатель будет увеличиваться.