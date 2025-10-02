Украинский президент Владимир Зеленский уже не впервые анонсирует экспорт нашего оружия в разные регионы мира. Это решение откроет возможность для серьезных инвестиций.

Как заметил в эфире 24 Канала политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, то, что сейчас производит украинская оборонная отрасль, является лишь третью часть от имеющихся ресурсов. Мы можем привлечь средства, которые приведут к новым рабочим местам, вливаний в экономику.

Какая выгода для Украины от экспорта оружия?

Решение об экспорте оружия укрепит экономику Украины. В стратегическом плане интеграция оружия вместе с нашими партнерами приведет к серьезным улучшениям. Ведь будет общая система противостояния врагу.

Обычно, когда говорим об экспорте оружия, то не учитываем цифровые технологии, которые мы также можем получить. В частности наши наработки в сфере ИИ, их интеграция в различные роботизированные системы – всем этим мы можем делиться с нашими партнерами.

"Важно говорить о том, что экспорт вооружения будет возможным только для стран-партнеров Украины, для наших союзников из ЕС и НАТО. Не может быть такого, что наши технологии, оружие как-то попадут в Россию. Поэтому движение в этом направлении – очень хорошая новость", – отметил Максим Несвитайлов.

Могут ли страны Африки получить украинское оружие?

Владимир Зеленский сообщал, что оружие могут продавать и в страны Африки. Интересно, что там Россия ведет свою колониальную политику, занимается добычей полезных ископаемых. Предоставление оружия Африке может пошатнуть позиции россиян в регионе.

Украина понимает, что некоторые образцы вооружения нельзя продавать в определенные страны Африки, но есть широкая номенклатура, где технология производства не является секретной.

То, что Украина планирует расширять свое влияние на Африку, – это правильный путь. Для того, чтобы гарантировать свою субъектность в современном мире, нужно иметь как можно больше союзников, быть серьезным игроком на международной арене,

– подчеркнул политолог.

Если мы сможем вытеснить россиян из Африки, не дадим возможность добывать ископаемые, заключить определенные соглашения для себя – это станет прекрасным развитием событий. Более того, европейцы потеряли свое влияние в Африке и не могут вернуться туда. Сегодня только Украина на это способна.

В общем для внедрения экспорта оружия нужна система работа, надежный менеджмент, который будет иметь соответствующую зарплату и мотивацию.

Что известно об экспорте украинского оружия?