Украинское оружие будет экспортироваться на 4 площадки: какие возможности это открывает
- Украина планирует экспортировать оружие на четыре рынка: США, Европу, Ближний Восток и Африку, что позволит загрузить предприятия и предоставить дополнительные финансы.
- Экспорт оружия может усилить политическое влияние Украины на международной арене, способствуя новым союзам и расширению военного сотрудничества.
Украина готовится выходить на международные рынки со своим оружием. Уже определены четыре экспортные площадки: США, Европа, Ближний Восток и Африка.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил в эфире 24 Канала, что такой шаг не только даст дополнительные финансы на производство, но и позволит загрузить отечественные предприятия. Он добавил, что экспорт оружия может стать рычагом политического влияния для Украины на международной арене.
Какие выгоды даст экспорт украинского оружия?
По словам Тараса Загороднего, открытие экспортных площадок позволит не только наполнять бюджет, но и создать предпосылки для развития оборонной промышленности. Он отметил, что сейчас многие предприятия простаивают из-за нестабильных заказов от государства.
Если полностью открыть возможности, то уже в первый год это может дать 1 миллиард валюты и 200 миллиардов уплаченных налогов,
– объяснил политтехнолог.
Такой подход поможет избежать остановки заводов и обеспечить их стабильную загрузку. Это создаст ресурс для модернизации производства и изготовления новых видов вооружения, в которых нуждается украинская армия.
Экспорт как политический рычаг
Загородний подчеркнул, что оружие для Украины – это не только экономика, но и политика. Возможность продавать собственные разработки открывает путь к новым союзам и усиливает позиции Киева в переговорах с партнерами.
Оружие – это политика, безопасность – это политика. Если у тебя есть товар, как безопасность, который можно реализовывать, то его нужно реализовывать,
– подчеркнул он.
Экспорт станет дополнительным аргументом для Украины в общении с другими государствами. Это позволит не только расширить военное сотрудничество, но и влиять на политические процессы в мире.
Почему простои заводов опаснее экспорта?
Эксперт отметил, что самая большая угроза обороноспособности заключается не в экспорте оружия, а в остановленных предприятиях. Из-за нерегулярных заказов заводы получают контракты лишь на несколько месяцев, после чего вынуждены сворачивать производство.
Подрывом обороноспособности являются предприятия, которые стоят. Они не производят ни для украинской армии, ни на экспорт,
– подчеркнул Загородний.
Открытие экспортных возможностей позволит стабилизировать работу отрасли, привлечь инвестиции и расширить производственные мощности. Это позволит модернизировать украинское вооружение под нужды фронта и сохранить кадровый потенциал.
Что известно об экспорте украинского оружия?
- Украина разрешила управляемый экспорт части вооружений, в частности морских дронов и противотанковых систем; излишки планировали продавать за границу, при этом первым приоритетом оставался фронт и пополнение арсеналов.
- По данным производителей, часть производственных мощностей оставалась не законтрактованной государством; в 2024 году объединение частных производителей обнаружило, что более 1 000 000 единиц дронов и РЭБ не были законтрактованы и могли составлять избыток для экспорта.
- Владимир Зеленский объявил о подготовке трех экспортных платформ для США, Европы и других партнеров и подчеркнул необходимость надежного экспортного контроля, чтобы защитить технологии от российского шпионажа.